الوحدة وحتا.. فوارق تاريخية

يتطلع الوحدة إلى تحقيق فوزه الثاني في دوري أدنوك للمحترفين عندما يستضيف على ملعبه باستاد آل نهيان،اليوم عند الساعة 17:20 فريق حتا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.فيما يبحث حتا عن انتصاره الأول على حساب العنابي في تاريخ مواجهات الفريقين. يحتل الوحدة المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الثانية في الديربي على حساب الجزيرة، إذ استعاد الفريق جزءاً كبيراً من توازنه ونجح في تحقيق انتصارين متتاليين على حساب الإمارات 3 - 0 و5 - 0، بينما يدخل حتا اللقاء من دون أي نقطة بعد خسارته في أول مباراتين في الدوري.

جاهزية

وأكد موسيماني مدرب الوحدة جاهزية العنابي لمواجهة حتا ورغبته في أن يواصل فريقه اللعب بالعقلية نفسها التي أظهرها في المباريات الثلاث الأخيرة. وقال: ((أعلم أن مباراة حتا لن تكون سهلة، ولا أتوقع أن يلعب المنافس مباراة مفتوحة، أتمنى أن نحافظ على استمراريتنا، وجاهزون لأي سيناريو أو طريقة يلعب بها المنافس)).

من جهته، يعود فريق حتا لاستئناف منافسات الدوري بروح جديدة بعد إجراء تغييرات عدة على شكل الفريق بقيادة المدرب الجديد الإيطالي فابيو فيفياني، ويفتقد حتا جهود اللاعب سعيد سويدان والذي خضع لإجراء عملية جراحية ناجحة.وأكد فيفياني مدرب حتا أن مواجهة اليوم اختبار مهم للفريق لإثبات تطور أداء اللاعبين في الأسابيع الماضية، كما أن المباراة تعتبر تحدياً جديداً وفرصة لتحقيق بعض النقاط في مشوار الدوري، مشيراً إلى أن تركيزهم سيكون على أداء اللاعبين وعليه سيتضح مدى القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية.