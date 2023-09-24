مان سيتي يغرد بفارق 5 نقاط في قمة الدوري الإنجليزي

عزز مانشستر سيتي صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ((بريمير ليغ)) مغرداً في القمة بالنقطة 18 بالمركز الأول، وبفارق 5 نقاط عن كل من توتنهام وليفربول وأرسنال، وتغلب مان سيتي أمس على نوتنغهام فورست.

2 - صفر، بالجولة السادسة، سجل الهدفين فيل فودين وإيرلينغ هالاند .

وفي الدوري الإسباني ، بالجولة السادسة، تغلب برشلونة على سيلتا فيغو 3 - 2 وجيرونا على ريال مايوركا 5 - 3، وتساويا في النقاط، فيما تصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف، وخيم التعادل السلبي على مواجهة أوساسونا وضيفه إشبيلية. وانفرد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني بفوزه على بوخوم 7 - صفر في الجولة الخامسة، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شتوتغارت الوصيف.