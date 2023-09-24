مان سيتي يغرد بفارق 5 نقاط في قمة الدوري الإنجليزي

مان سيتي يغرد بفارق 5 نقاط في قمة الدوري الإنجليزي
التاريخ
9/24/2023 6:01:48 AM
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عزز مانشستر سيتي صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ((بريمير ليغ)) مغرداً في القمة بالنقطة 18 بالمركز الأول، وبفارق 5 نقاط عن كل من توتنهام وليفربول وأرسنال، وتغلب مان سيتي أمس على نوتنغهام فورست.
2 - صفر، بالجولة السادسة، سجل الهدفين فيل فودين وإيرلينغ هالاند .
وفي الدوري الإسباني ، بالجولة السادسة، تغلب برشلونة على سيلتا فيغو 3 - 2 وجيرونا على ريال مايوركا 5 - 3، وتساويا في النقاط، فيما تصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف، وخيم التعادل السلبي على مواجهة أوساسونا وضيفه إشبيلية. وانفرد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني بفوزه على بوخوم 7 - صفر في الجولة الخامسة، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شتوتغارت الوصيف.
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