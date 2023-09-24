القمزي يحقق أفضل زمن في مونديال «فورمولا 2»

حقق راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 أفضل زمن في سباق السرعة ببطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 وقدره 45.370 ثانية ليكون أول المنطلقين عبر السباق الرئيسي للجولة اليوم في مدينة فيلافيلها في البرتغال،وحل ثانياً الليتواني إدجراس ريابكو وبزمن 45.375 ثانية وثالثاً النرويجي توبايس مونتيكاس وحقق 45.923 ثانية فيما حل منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 في المركز السادس.

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