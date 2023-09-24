القمزي يحقق أفضل زمن في مونديال «فورمولا 2»

القمزي يحقق أفضل زمن في مونديال «فورمولا 2»
التاريخ
9/24/2023 6:01:48 AM
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حقق راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 أفضل زمن في سباق السرعة ببطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 وقدره 45.370 ثانية ليكون أول المنطلقين عبر السباق الرئيسي للجولة اليوم في مدينة فيلافيلها في البرتغال،وحل ثانياً الليتواني إدجراس ريابكو وبزمن 45.375 ثانية وثالثاً النرويجي توبايس مونتيكاس وحقق 45.923 ثانية فيما حل منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 في المركز السادس.
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