الإمارات تتصدر البطولة القارية لرابطة محترفي الجوجيتسو في مصر

تصدر لاعبو الإمارات النسخة الثانية من البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إفريقيا والتي أقيمت برعاية بنك أبوظبي الأول، مصر، برصيد 41800 نقطة، وحلت البرازيل ثانياً برصيد النقاط نفسه، ثم مصر ثالثاً بـ28600 نقطة، والولايات المتحدة رابعاً بـ6800 نقطة.

وسيطرت أكاديميات الإمارات على منافسات تلك الفئة، وحققت أكاديمية A.F.N.T المركز الأول برصيد 8 ذهبيات و15 فضية و9 برونزيات، وتلتها أكاديمية كوماندو جروب برصيد 6 ذهبيات و4 فضيات، ثم أكاديمية بني ياس برصيد 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، تلتها أكاديمية سيسيريو البرازيلية برصيد 4 ذهبيات وفضيتين. وأقيمت المنافسات بحضور مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من المسؤولين.

وأشار عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو إلى أن نجاح البطولة ، يؤكد مدى عمق العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، ورغبة الإمارات في نشر هذه الرياضة وقيمها في المنطقة، وقال: مصر محطة رئيسة لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وإن دور مصر في تعزيز هذه الرياضة ونقل قيمها إلى الجيل الجديد يعكس تفاني القائمين عليها في تعزيز التواصل الرياضي والثقافي بين الدول.

وأعرب محمد الظاهري، عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة وقال: شهدت البطولة مشاركات لافتة من دول العالم، بجانب الحضور الجماهيري،كما أن مشاركة عدد كبير من البراعم والناشئين في اليوم الختامي تؤكد الانطباع الجيد عن اللعبة في مصر.