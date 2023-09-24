«علامة كاملة» للعروبة في «الهواة».. والظفرة يعرقل العربي
التاريخ
9/24/2023 6:01:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
انفرد العروبة بصدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، بفوزه المثير خارج ملعبه على مصفوت 3 - 1، في افتتاح الجولة الثالثة، ووصل إلى 9 نقاط ((العلامة الكاملة))، وأحرز الثلاثية كل من ايريك دانيال هدفين والحساني تامبورا، وسجل لمصفوت اليسون اليكس، وعرقل الظفرة مضيفه العربي بالتعادل 2 - 2، ورفع العربي رصيده إلى 7 نقاط ثانياً.
وخطف دبا الحصن فوزاً في الوقت بدل الضائع، على غلف إف سي، بهدف جيلمار، وفاز مسافي على غلف يونايتد بنتيجة 2 - 1. وتختتم اليوم مباريات الجولة ، ويلعب الحمرية مع الجزيرة الحمراء، الفجيرة مع التعاون، دبا الفجيرة مع سيتي، الرمس مع يونايتد.
MENAFN24092023000110011019ID1107129211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.