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«علامة كاملة» للعروبة في «الهواة».. والظفرة يعرقل العربي

9/24/2023 6:01:47 AM
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انفرد العروبة بصدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، بفوزه المثير خارج ملعبه على مصفوت 3 - 1، في افتتاح الجولة الثالثة، ووصل إلى 9 نقاط ((العلامة الكاملة))، وأحرز الثلاثية كل من ايريك دانيال هدفين والحساني تامبورا، وسجل لمصفوت اليسون اليكس، وعرقل الظفرة مضيفه العربي بالتعادل 2 - 2، ورفع العربي رصيده إلى 7 نقاط ثانياً.

وخطف دبا الحصن فوزاً في الوقت بدل الضائع، على غلف إف سي، بهدف جيلمار، وفاز مسافي على غلف يونايتد بنتيجة 2 - 1. وتختتم اليوم مباريات الجولة ، ويلعب الحمرية مع الجزيرة الحمراء، الفجيرة مع التعاون، دبا الفجيرة مع سيتي، الرمس مع يونايتد.

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