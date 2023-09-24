علم الإمارات يزين «بيج لوتوس» في افتتاح «آسياد هانغتشو»

افتتحت رسمياً أمس فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالملعب الأولمبي ((بيج لوتوس)) في مدينة هانغتشو الصينية، وأعلن شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وبحضور عدد من رؤساء دول العالم وكبار الشخصيات العامة والرياضية، انطلاقة الدورة، التي يشارك فيها 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وحمل علم الإمارات في طابور عرض الدول كل من أحمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للدراجات وغاية شهيل آل شهيل رامية منتخب الإمارات، بحضور وفد الإمارات.

وشهد الحفل حضور جماهيري وصل إلى 80 ألف متفرج، واشتمل على 16 فقرة متنوعة استمرت لمدة 120 دقيقة من الإبهار أبرزت ثقافة وتراث البلد المستضيف مع التركيز على دعم الحفاظ على البيئة، وإبراز ملامح من الحضارات القديمة، إضافة إلى إظهار أهمية توقيت الدورة الذي يتزامن مع فرحة الحصاد.

ورحب تشي وي تشيانغ رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في كلمته بالدول المشاركة، وعبر راجا راندير القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن امتنانه للصين لتنظيم الدورة وأمنياته للرياضيين بتحقيق الإنجازات وسط منافسات مميزة، كما حمل مجموعة من الأبطال الأولمبيين علم المجلس الأولمبي الآسيوي.

طموحات

وتستهل منتخباتنا في 6 رياضات مشاركتها في الدورة اليوم، ويفتتح منتخبنا للجودو مشواره بمسابقات الوزن الخفيف وسط طموحات كبيرة خلال المنافسات التي تشهد مشاركة 203 لاعبين ولاعبات من 28 دولة من بينها 7 دول عربية وهي: الإمارات، البحرين، الكويت، العراق، لبنان، فلسطين واليمن.

وأسفرت القرعة بحضور محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو إداري المنتخب وفيكتور سيكتروف مدرب المنتخب الأول عن مواجهات قوية لمنتخبنا، حيث تلاقي لاعبتنا بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كلغم بطلة كوريا الشمالية وي كيم، فيما تلعب لاعبتنا باتسو ألتان في منافسات وزن تحت 57 كلغم، مع فريزي كليمانس من جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وتشهد منافسات الرجال 6 مباريات ضمن منافسات الوزن الخفيف والمتوسط والثقيل على مدى 3 أيام، حيث يواجه نارمند بيان في وزن تحت 66 كلغم الفائز من مباراة اليمني سعيد سعد والتايلاندي بونتانام، فيما يلعب عبدالكريم علي في وزن تحت 73 كلغم مع الكوري الشمالي كيم، وفي منافسات وزن تحت 81 كلغم يلتقي طلال شفيلي مع الياباني أوينو يوهي.

وضمن مباريات الوزن الثقيل تحت 90 كلغم يلتقي غريغوري أرام مع الفائز من مباراة الأوزبكي دافلات والفيتنامي بو آنه تاي، ويلعب ظافر كوسوفو في منافسات وزن تحت 100 كلغم، مع اللبناني ناصيف إلياس، ويختتم منتخبنا مشواره بمواجهة عمر معروف مع بطل قرغيزستان زاباروف سيميك في وزن فوق 100 كلغم.

وتبدأ اليوم منافسات الرجبي ويبدأ منتخبنا مشواره بمواجهة منتخبات نيبال وأفغانستان والصين، كما يستهل منتخبنا للرماية مشواره بمنافسات البندقية مسافة 10م عن طريق الرامية ياسمين تهلك، فيما يشارك منتخبنا للمبارزة عن طريق اللاعبتين زينب الحوسني وشيخة الزعابي بمسابقة الإيبيه سيدات.

ويفتتح منتخبنا للرياضات الإلكترونية مشاركته في أول ظهور رسمي للعبة بدورات الألعاب الآسيوية بعد أن تم اعتمادها بصورة تجريبية في ((جاكرتا 2018))، حيث يشارك منتخبنا بلعبة الفيفا من خلال لقاء أحمد السويدي مع الفيتنامي ترونج دوك هيو، وعلي الحمادي مع القطري أحمد المغيسيب وفي لعبة الأذكياء تشارك كل من وافية المعمري وروضة السركال في منافسات الفردي.

استعدادات الجودو

وأكد محمد جاسم أن منتخبنا الوطني للجودو جاهز للمنافسة بعد فترة إعداد ناجحة اختتمها بمعسكر طوكيو لمدة 15 يوماً، وقال: الاستعدادات جيدة، وسنبذل قصارى جهودنا لتشريف رياضة الإمارات وتحقيق أفضل النتائج لاسيما أن الدورة محطة رئيسية في مشوار التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأضاف: الوضع البدني للاعبين جيد ونتمنى لهم التوفيق. والمنافسة على المراكز الأولى ستكون صعبة في ظل مشاركة العديد من الأبطال الآسيويين العالميين ووجود منتخبات قوية مثل اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، أوزباكستان، إيران ومنغوليا، ما يشعل المنافسة وتابع: من الصعب توقع عدد الميداليات في صراع أقوياء آسيا لإثبات الجدارة، ولكننا واثقون من تحقيق أفضل النتائج.

وبشأن التأهل إلى أولمبياد باريس قال محمد جاسم: لدينا 3 لاعبين ضمنوا تأهلهم لكن جمع النقاط ما زال مستمراً، وأمامنا فرصة لتأهل المزيد من اللاعبين وسيكون ذلك إنجازاً غير مسبوق للإمارات بتواجد أكثر من 3 لاعبين متأهلين إلى الأولمبياد مباشرة وليس بطاقات الدعوة.

الرجبي جاهز

إلى ذلك، أكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن التحضيرات لمشاركة المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية بدأت قبل 3 أشهر بمتابعة من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي .

موضحاً أن المنتخب جاهز للتحدي، وقال: تخلل فترة الإعداد المشاركة في سباعيات الرجبي الآسيوية في كوريا الجنوبية، وحصل المنتخب على المركز الرابع، ثم انتظم في معسكرين في دبي، وهونغ كونغ. وأضاف: تضم بعثة المنتخب 16 لاعباً بقيادة المدرب أبولو بيرليني.

وأكد الزعابي أن الهدف من المشاركة في الدورة تحقيق ميدالية تاريخية لمنتخب الرجبي، بعد التجربة الأولى في ((جاكرتا 2018))، مشيراً إلى أن المنتخب تطور كثيراً وتقدم في التصنيف الآسيوي. وقال:هدفنا المركز الأول بالمجموعة حتى نواجه صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.