العين.. سداسية وصدارة

اعتلى العين أمس صدارة دوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، بفوزه الكبير على ضيفه عجمان، 6 - 0 باستاد هزاع بن زايد، ضمن مباريات الجولة الثالثة، وأنهى ((الزعيم)) الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف، أحرزها كل من عبد الرحمن أحمد لاعب عجمان بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 14، والمغربي سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 19، و43، ويحيى نادر في الدقيقة 31، وسجل البديل جوناتاس الهدف الخامس بالدقيقة 68، واختتم التوغولي لابا كودجو، السداسية في الدقيقة 86.

وفاز الجزيرة على مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف دون رد تقدم الجزيرة بهدف عبدالله إدريس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأضاف كل من نيسكينز كيبانو وعبدالله رمضان وخليفة الحمادي 3 أهداف في الدقائق 60، و63 و85، وبهذه النتيجة رفع ((فخر أبوظبي)) رصيده إلى 6 نقاط.

وعمق الشارقة جراح النصر وألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، وتغلب عليه واحد صفر، باستاد آل مكتوم، سجل الهدف عبد الله غانم في الدقيقة 35، وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط.

وحقق فريق الإمارات فوزه الأول في الدوري وتغلب على خورفكان 2 - 0 .

وسجل الهدفين الإسباني باكو الكاسر والبديل فهد بدر، وبهذا الفوز رفع ((الصقور)) رصيده إلى 4 نقاط.