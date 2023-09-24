كما أن لجماهير العين والوصل في الدوري الإماراتي تقاليد راسخة على مر السنين، فهي معروفة بعشقها الأبدي لفريقها الكروي، معه في الأتراح قبل الأفراح، وعلى النهج نفسه أعجبتني جماهير فريق النصر السعودي لاسيما بعد انضمام النجوم اللامعة أمثال كريستيانو ومانيه وتاليسكا، أصبح لهذه الجماهير تقاليد يتفاعل معها الفريق بعد نهاية كل مباراة، إنها صيحة النصر، حيث تدق الطبول مع الأكف مع الحناجر، مطلقة صيحة مدوية تتباطأ في البداية ثم تتسارع في النهاية، وتتعاظم هذه الملحمة الجماهيرية ويصبح لها مذاق خاص كلما كانت بعد الانتصارات الكبيرة، تماماً مثلما حدث أول من أمس بعد مباراة الكلاسيكو التي جمعت النصر مع أهلي جدة وانتهت بفوز النصر الخامس على التوالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ملحمية كان نجمها الأول جماهير الناديين الكبيرين، التي لم تهدأ لحظة بشعاراتها وأهازيجها الجميلة، والتي تؤكد لنا دوماً أن كرة القدم لا تساوي شيئاً من دونها.

ولأن المباراة كانت من هذا النوع الممتع، لا سيما من كريستيانو الذي أصبح معشوق الجماهير بصورة غير مسبوقة، ومعه تاليسكا الذي سجل هدفين مثل كريستيانو، أحدهما لا يتكرر كثيراً من فرط حلاوته، هذا الأداء التنافسي الممتع دفع بالمعلق الإماراتي المحبوب فارس عوض لأن يقول بعد نهاية الشوط الأول ((هناك خبر سار))، وانتظرناه، فإذا به يقول إن الخبر السار هو أن لهذه المباراة شوط ثانٍ فانتظروه، لقد كان المعلق هو الآخر لا يقل إبداعاً، هذا هو التفاعل، هذا هو الاندماج، هذه هي روائع اللحظة، لحظات الإلهام التي تصيب المبدعين سواء أكانوا لاعبين أم معلقين أم حتى من الجماهير.

آخر الكلام

إنها متعة المشاهدة، الغاية الكبرى من وراء التعلق بهذه المجنونة اللذيذة التي تسمى كرة القدم. أما على صعيد دورينا الإماراتي هذا الموسم، ومعه منتخبنا الوطني، وفرقنا المشاركة في دوري أبطال آسيا، فقد حملت لنا جملة من الأخبار السارة على طريقة الشوط الثاني من مباراة النصر والأهلي السعودي، وعلى طريقة المعلق الإماراتي المبدع فارس عوض .. انتظروا ((هناك خبر سار)).