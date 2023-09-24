أمن الطاقة والمياه في دول مجلس التعاون

تعد دول مجلس التعاون الخليجي - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر - من بين أغنى دول العالم في موارد النفط والغاز، ولكنها أقلها من ناحية المياه العذبة، وتعتمد غالبية هذه البلدان على مواردها لتغذية اقتصاداتها وإنتاج الضرورات مثل مياه الشرب عبر تحلية مياه البحر.

وفي الواقع، تقوم جميع دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء أمن الطاقة والمياه الأولوية لضمان استدامة وموثوقية الوصول والإنتاج في ظل الظروف العادية والطارئة. الطاقة والمياه ليستا فقط متغيرات اقتصادية وتنموية لدول المجلس، وإنما أيضاً ضرورتان للأمن القومي وضرورتان استراتيجيتان ملحتان، إضافة إلى أنهما تؤديان دوراً رئيساً في العلاقات الدولية التي تشمل التفاعلات والمصالح السياسية ولذلك فإن التعاون بين دول المجلس في شأن هذه القضايا أمر بالغ الأهمية.

نظراً للاختلافات في مصالحها المحلية واحتياطات النفط والغاز والمواقع الجغرافية، فإن لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيتها ورؤيتها الخاصة لمواجهة تحديات الطاقة والمياه. ومع ذلك، فإن اتباع نهج أكثر تكاملاً بين الدول الأعضاء من شأنه أن يساعد على تعزيز مرونة المنطقة.

وحددت دول المجلس رؤية لتكامل السياسات في ميثاقها. وبحسب الميثاق، فإن أهداف مجلس التعاون هي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات لتحقيق الوحدة في ما بينها وتحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والزراعة والموارد المائية والحيوانية ومع ذلك، لم يتم تطبيق ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل، ولا سيما في القضايا الملحة مثل الطاقة وأمن المياه.

وتشير الدراسات والتقارير إلى أن أمن إمدادات النفط والغاز معرض للتوترات والصراعات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على مدى العقدين المقبلين على الأقل والتي قد تؤثر في أمن الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، وإن النجاح الملموس للتكامل الخليجي المرتبط بالطاقة هو ربط الطاقة التي أنشأتها دول المجلس عبر هيئة الربط الكهربائي بينها في سنة 2001 وبرأس مال مصرح به قدره 1.1 مليار دولار أمريكي.

وإضافة إلى ذلك تواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست فقراً طبيعياً في المياه. ويبلغ مجمل المياه العذبة الطبيعية المتوافرة في دول المجلس 429 متراً مكعباً للفرد سنوياً. وفي المقابل، يمتلك العراق وإيران 847 و1485 متراً مكعباً للفرد في السنة، على التوالي. ومع ذلك، تعد دول مجلس التعاون من أفقر دول العالم من ناحية الوصول إلى المياه العذبة الطبيعية المتجددة، إذ يقل حجمها عن خمسة أمتار مكعبة للفرد في السنة ولذلك، تعتمد دول مجلس التعاون اعتماداً كبيراً على تحلية مياه البحر التي تستهلك الكثير من الطاقة لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب.

ويدعو ميثاق مجلس التعاون الخليجي إلى التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء للتغلب بشكل فعال على التحديات الطبيعية والاقتصادية والجيوسياسية. ومع ذلك، لا تزال القضايا الأساسية المتعلقة بالطاقة والمياه قائمة، وتؤثر في الأمن القومي للدول الأعضاء، وكذلك المجلس ككيان. ونتيجة لذلك، لم تتحقق أهداف ميثاق مجلس التعاون الخليجي بالكامل ولا تزال الطاقة (وبخاصة الغاز الطبيعي) والأمن المائي هشة في العديد من دول المجلس.

ومن ثم، فإن من الأهمية أن تعمل دول المجلس معاً لمواجهة تحديات الغاز والمياه وذلك عبر مراجعة أمن إمدادات الغاز والمياه، والإسراع في تطوير شبكة ربط الغاز وإنشاء شبكة ربط المياه وهناك حاجة إلى زيادة التعاون في تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإدارة الموارد المائية ونقل المياه وتوسيع شبكة ربط الطاقة بينها عن طريق تطوير شبكتها لتكون قادرة على التعامل مع توليد أنظمة الطاقة المتجددة المتغيرة في المستقبل.