تتوالى التطورات والمؤشرات التي تكشف بوضوح أننا بصدد ميلاد شرق أوسط جديد مختلف كلياً عما شهدته المنطقة في السابق.. شرق أوسط يسوده السلام والتعاون والازدهار، وترسم ملامحه قيادات شابة حكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تنظر للمستقبل وتضع الخطط والاستراتيجيات الطموحة لتحقيق التفوق والريادة فيه.

قبل أيام كانت الذكرى الثالثة لاتفاقيات السلام الإبراهيمية التي وضعت اللبنات الأولى للشرق الأوسط الجديد، والتي بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز التعاون الإقليمي في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، واستثمار الطاقات والقدرات المشتركة لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة كلها.

ورغم التحديات التي تواجه مسار تحقيق السلام الإقليمي الذي تستهدفه الاتفاقيات الإبراهيمية، ولاسيما ما يتعلق بالسعي لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية المتعارف عليها، فإن هذا المسار يتقدم بانتظام، ويثبت مع كل يوم أهميته وجدواه. وتأكيداً على ذلك، جاء تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلته التلفزيونية المهمة مع فوكس نيوز، والذي قال فيها إن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مشدداً على أن القضية الفلسطينية ستظل مهمة جداً لمسألة إقامة العلاقات مع إسرائيل، ولا بد من حلها.

وقبل أيام أيضاً، كان الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي التاريخي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، والهادف للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، والذي تم التوقيع المبدئي عليه في نيودلهي بين الولايات المتحدة والهند والسعودية ودولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، والذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ((سوف يغير قواعد اللعبة)).

وقد سمع العالم كله الرئيس بايدن وهو يكرر كلمة ((شكراً)) ثلاث مرات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دوره في إنجاز هذا المشروع قائلاً ((إننا لم نكن لنكون هنا من دونك)). ولا شك أن هذا المشروع الضخم الذي يضم دولاً عدة، ويشمل مشروعات للسكك الحديدية وربط الموانئ البحرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات نقل البيانات، لن يغير الشرق الأوسط فقط، وإنما سيغير العالم كله.

إن ما تشهده المنطقة من تطورات غير مسبوقة، ترسم ملامحها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، يشير بوضوح إلى أن الشرق الأوسط الجديد الذي يتم التبشير به قد انتقل بالفعل من باب التمنيات والتخطيط إلى أرض الواقع، حاملاً معه التفاؤل بمستقبل أفضل لدول المنطقة وشعوبها.

وهذا التفاؤل يعززه بالطبع الرؤى الطموحة التي تحملها القيادتان الإماراتية والسعودية لشعبيهما ولكل دول المنطقة. وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن هذا التفاؤل، عندما قال سموه في تعليقه على مقابلة الأمير محمد بن سلمان في قناة فوكس نيوز الأمريكية: ((متفائلون بنجاح المملكة.. ومتفائلون بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً بإذن الله..)).