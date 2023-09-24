انطلاق حملة تطعيم متكاملة لأطفال اليمن

أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في عدن باليمن، بالتعاون مع ((يونيسف))، ومنظمة الصحة العالمية، حملة التطعيم المتكاملة ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، وفيتامين ((أ))، وفيروس ((كورونا)).وانطلقت حملة التطعيم المتكاملة، التي تستمر ستة أيام، أمس، وتستهدف 1.27 مليون طفل، أعمارهم بين 6 و59 شهراً في 121 مديرية عبر 13 محافظة. يتخلل الحملة تزويد الفئات ذات الأولوية العالية في المواقع الثابتة والمؤقتة لقاحات ((كورونا)). يشارك في الحملة 3025 فريقاً طبياً، منهم 847 فريقاً ثابتاً، و2178 فريقاً متنقلاً.

التزام

وأعرب ممثل ((الصحة العالمية)) باليمن، أرتورو بيسيجان، وممثل ((يونيسف)) باليمن، بيتر هوكينز، عن التزامهما بالجهود المشتركة. وحذر هوكينز من أن ((الحصبة قد تكون قاتلة، ولكن تطعيم الأطفال ضدها كفيل بإنقاذ حياتهم))، وجدد دعوته الجميع ((للمشاركة، والتأكد من تطعيم كل طفل بين 6 أشهر و5 سنوات)).

يأتي تدشين الحملة، بفضل دعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

تحصين روتيني

وبفضل ذلك، تمكنت ((يونيسف))، و((الصحة العالمية))، والحكومة اليمنية، من تعزيز التحصين الروتيني، وتقليص عدد الأطفال الذين لم يتلقوا جرعة لقاحية، وحماية السكان، ومنع التفشي بالمستقبل.

وتعمل ((يونيسف))، و((الصحة العالمية))، بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية، والشركاء، والمجتمعات، لإنجاح الجهود المشتركة، وتسعى ((يونيسف))، و((الصحة العالمية)) - عبر توحيد جهودهما ومواردهما - إلى زيادة التغطية باللقاحات، وحماية المجتمعات الضعيفة، ومنع تفشي الأمراض المعدية.