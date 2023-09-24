التشكيلات المسلحة في «قرة باغ» تبدأ تسليم السلاح برعاية روسية

بدأ المقاتلون الأرمن في إقليم ناغورني قرة باغ تسليم أسلحتهم، برعاية من قوات حفظ السلام الروسية، مع وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى 120 ألفاً من الأرمن في الإقليم.

وقالت موسكو ((التشكيلات المسلحة في قرة باغ بدأت تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية)).

وتنشر روسيا قوات لحفظ السلام قوامها نحو ألفي جندي في المنطقة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلين سلموا حتى الآن ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 بندقية ونحو خمسة آلاف وحدة ذخيرة.

وذكرت روسيا أنها سلمت أكثر من 50 طناً من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات. ووصلت قافلة مساعدات من الصليب الأحمر، وهي الأولى منذ استعادة باكو السيطرة على الإقليم مجدداً.

وتعتزم أذربيجان إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن الذين قرروا تسليم أسلحتهم وقالت إن في إمكانهم مغادرة المنطقة إلى أرمينيا إذا أرادوا ذلك.

وأعلنت أذربيجان أنها تعمل مع روسيا على ((نزع سلاح)) قوات ناغورني قرة باغ. وصرح آنار ايفازوف متحدثاً باسم جيش أذربيجان للصحافيين في مدينة شوشا التي تسيطر عليها باكو في الإقليم، ((بالتعاون الوثيق مع جنود حفظ السلام الروس، نعمل على نزع سلاح القوات الانفصالية ونقدم دعماً للمدنيين)).

ويتعين على مسلحي الأرمن بعد استسلامهم وإقرار وقف لإطلاق النار مناقشة سحب قواتهم، ومواصلة تسليم أسلحتهم.

وقال السيناتور غاري بيترز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إن هناك حاجة لمراقبين دوليين لمراقبة الوضع في الإقليم.

وأضاف بيترز، الذي يرأس وفداً من الكونغرس توجه إلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان أمس، ((أعتقد أن العالم بحاجة إلى معرفة ما يحدث هناك تحديداً)).

وأضاف الناس ((خائفون للغاية)) في شأن ما يحدث هناك.