دول أفريقية عدة تحت وطأة الاضطرابات

رفض رئيس النيجر السابق محمد يوسفو فكرة التدخل العسكري في بلاده، فيما تشهد العديد من الدول الإفريقية اضطرابات.

واعتبر محمد يوسفو، أمس، أنّ التدخّل العسكري الخارجي ضدّ بلاده لإعادة النظام الدستوري سيكون ((خطأ))، داعياً إلى ((حلّ تفاوضي)).

وقال في موقع ((إكس)) (تويتر سابقاً)، ((أشعر بالقلق دائماً إزاء الأزمة الخطرة التي تواجه بلدي النيجر، وأجدّد تأكيدي أنّ الحل التفاوضي وحده هو الذي سيمهّد الطريق لعودة سريعة إلى نظام ديمقراطي مستقر)).

ضربات بالكونغو

في كمبالا، قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، في بيان صادر عن مكتبه أمس، إن الضربات الجوية الأخيرة على المتمردين في شرقي الكونغو، أسفرت عن مقتل ((كثير)) من المسلحين، في 4 معسكرات للمتمردين على بعد ما بين 100 و150 كيلومتراً من حدود أوغندا.

خطف بنيجيريا

وفي نيجيريا، خطف مسلحون أكثر من 30 شخصاً، من بينهم 24 طالبة على الأقل في عملية استهدفت جامعة ومحيطها بولاية زمفارا شمال غربي البلاد.

وقبيل فجر أول من أمس ، شن مسلحون ينتمون لعصابات إجرامية يطلق عليهم قطاع طرق، هجوماً على قرية سابون غيدا على أطراف جامعة فدرالية قرب عاصمة الولاية غوساو، واقتحموا ثلاثة نُزُل للبنات وأخذوا معهم الموجودين.

وأكد الناطق باسم شرطة ولاية زمفارا يزيد أبو بكر الهجوم من دون تقديم تفصيلات موضحاً أن أجهزة الأمن تعمل على تحرير الرهائن.

هجوم بغانا

وفي غانا، قُتل تسعة أشخاص، معظمهم من النساء، بعدما أطلق مسلحون النار على حافلة في منطقة شمالي البلاد تشهد توترات عرقية ومخاوف في شأن عنف لجماعات متطرفة عبر الحدود في بوركينافاسو.