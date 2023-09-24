2030 هدف عربي للنهوض بقدرات الطاقة المتجددة عالمياً

تسارع دول عربية عدة الخطى، لمواكبة التطلع الدولي في بلوغ هدف مضاعفة وتعزيز القدرات العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، الذي يحظى باهتمام واسع النطاق، وسط خطط واستراتيجيات مختلفة على المستويات الوطنية في عديد من البلدان.



والدول العربية المرشحة للعب الدور الأكبر في هذا الصدد، بحسب خبراء المجال، هي: الإمارات، والسعودية، وعُمان، والكويت، ومصر، والأردن، والجزائر، والمغرب، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الواعد.



وخلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة، التي انعقدت سبتمبر الجاري في نيودلهي، أبدى قادة المجموعة دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتعهدوا بتسريع التدابير اللازمة، لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية.



ومع هذا الاهتمام الدولي المتنامي بالتحول الطاقي، تواجه الخطط المرسومة عديداً من التحديات، من بينها (على سبيل المثال لا الحصر): القدرة على الوصول إلى التمويل، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، في ظل ما يتطلبه ذلك من استثمارات واسعة على مدار الأعوام المقبلة.



((البيان))، استطلعت آراء نخبة من الأكاديميين والمختصين الأمريكيين، في قطاع الطاقة المتجددة، حول أبرز الفرص والتحديات على طريق هدف زيادة القدرات المنشود، وما يتطلبه تحقيق ذلك الهدف من استثمارات، ومدى انعكاساته المرتقبة، البيئية، والاقتصادية.



عوائد ضخمة



من شأن تحقيق هدف مضاعفة القدرات العالمية للطاقة المتجددة، الطموح، أن ينعكس على المدى القريب، بشكل ملموس في سياقات عدة، وهو ما يشرحه لدى مشاركته في استطلاع ((البيان)) الأكاديمي في جامعة ((ويسكونسن)) الأمريكية، غريغوري نيميت، المتخصص في تحليل أنظمة الطاقة والسياسات البيئية الدولية، حيث يقول: إن مضاعفة القدرة العالمية في الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة من حيث فرص العمل، والتنمية الاقتصادية، وتحسين نوعية الهواء، فضلاً عن وضع العالم على طريق التصدي لظاهرة تغيّر المناخ على المدى الطويل.



ويضيف نيميت: ((انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة، خاصة ((الشمسية))، و((الرياح))، بشكل كبير خلال الأعوام العشرة الأخيرة، كما يتوقع معظم المختصين أن تستمر في الانخفاض))، موضحاً أن مصدر الطاقة النظيف، والوفير بأسعار معقولة، يخلق فرصاً هائلة، تسمح بزيادة القدرات العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات من خلال الاستفادة الكاملة منها.



وبحسب نيميت، تنطوي الزيادة إلى 3 أضعاف على تحديات أيضاً، مثل: ((القدرة على الوصول إلى التمويل للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والاستثمارات في الشبكات الكهربائية لاستيعاب هذا النمو))، مؤكداً في إمكانية ((التغلب على التحديات من خلال الجهود الحثيثة، والسياسات الداعمة، كما رأينا عديداً من الأمثلة في الماضي القريب))، في إشارة إلى تعاون دولي واسع مطلوب في هذا الصدد.



ففي العام الماضي ، ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة (على المستوى العالمي) بـ 9.6 %، مسجلة 3372 غيغاواط، ما شكل زيادة بمعدل قياسي بلغ 295 غيغاواط، رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف العالم، في ضوء التطورات الجيوسياسية، والحرب الأوكرانية، وفق البيانات التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آيرينا))، في 22 مارس الماضي.



كما تمت إضافة نصف القدرة الإنتاجية الجديدة تقريباً من الطاقة المتجددة في آسيا، مع الإسهامات الصينية في هذا السياق عبر إضافة أكثر من 141 غيغاواط إلى القدرة الإنتاجية الجديدة للقارة برمتها. فيما نمت مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا، والولايات المتحدة بـ57.3 غيغاواط، و29.1 غيغاواط على التوالي. وارتفعت القدرات الأفريقية بشكل طفيف بمقدار 2.7 غيغاواط.



وبحسب بيانات ((آيرينا))، فإنه رغم استحواذ الطاقة الكهرومائية على الحصة الأكبر من إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة بواقع 1250 غيغاواط، إلا أن طاقتي الشمس والرياح مستمرتان في السيطرة على القدرة الإنتاجية الجديدة مع مساهمتهما معاً بـ90 % من مجمل القدرة خلال العام الماضي. كما حلت القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في المرتبة الأولى بزيادة 22 %، تليها طاقة الرياح بزيادة 9 %.



سياسات وحوافز



بدوره، يعتقد الأكاديمي في جامعة ((ماساتشوستس)) الأمريكية، ديفيد توركوت، الذي تشمل اهتماماته البحثية تغيّر المناخ، والعدالة البيئية، أن هناك عديداً من الفرص في سياق زيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية، بسبب الزيادات في أسعار النفط، نتيجة الأزمة الأوكرانية، التي تجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر فاعلية من حيث التكلفة، فضلاً عن تفاقم التكاليف الاقتصادية، والبشرية، جرّاء كوارث تغيّر المناخ المتكررة، الأكثر حدة.



ويضيف في تصريحات لـ((البيان)): ((عمدت عديد من الدول المتقدمة إلى توسيع السياسات، والحوافز، لتشجيع زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة. مع ذلك، ما زلنا نواجه كثيراً من التحديات (..) التي تهدد عرقلة الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة، والانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة. من بين تلك التحديات، ما يرتبط بالافتقار إلى التمويل الكافي، لدعم الزيادات في قدرات الطاقة المتجددة في الدول النامية، وهو تحدٍ وصفه بـ((الخطير)).



فيما تتسارع الجهود الدولية صوب توجيه الاستثمارات في سياق زيادة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً، إلا أن تلك الاستثمارات لا تزال أقل عن المعدل المطلوب لخفض درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية. وهو ما تظهره بيانات ((آيرينا))، ومبادرة سياسة المناخ (CPI) الصادرة فبراير الماضي، التي تقدر إجمالي حجم الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة خلال 2022 بنحو 499 مليار دولار، ارتفاعاً من 430 ملياراً في العام الأسبق 2021.



كما ساعدت التطورات التي شهدها العالم خلال العام الماضي - لاسيما مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022- على تشجيع عديد من البلدان إلى زيادة التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، للتغلب على أزمة الطاقة الناجمة عن تداعيات الحرب، بما يصب في مصلحة هدف زيادة القدرات المنشود.



استثمارات مطلوبة



أستاذ الهندسة الميكانيكية لدى مركز إنتاج الطاقة والبنية التحتية، في جامعة ((نورث كارولينا)) بالولايات المتحدة، جون هول، ينوّه إلى أن ((هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030 يمثل تحدياً، ويتطلب تحقيق الهدف، استراتيجية عالمية مكثفة، تركز على الاستثمار المالي الكبير، والابتكار التكنولوجي الذي يستهدف هذه المجتمعات، والسياسات الشاملة، والجهود التعاونية)).



ويشدد لدى حديثه مع ((البيان)) على ضرورة أن تكون المشاركة المجتمعية، وتطوير البنية التحتية في المناطق المحرومة، أمراً محورياً في الاستراتيجية، بما لا يؤدي إلى تعزيز تحول الطاقة فحسب، بل وأيضاً الارتقاء الاقتصادي.



وتقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة النظيفة حتى 2030، بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً، لتعزيز القدرات العالمية في هذا الصدد.



تحديات لوجستية



ويصرح الأكاديمي في جامعة ((كوينز)) الكندية، وارن مابي، المتخصص في سياسات الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، لـ((البيان))، إنه ((من الممكن، من الناحية الفنية، مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات على مدى الأعوام الستة المقبلة، وسوف يفرض ذلك ضغطاً هائلاً على سلاسل التوريد العالمية التي تدعم القطاع، كما يمكننا أن نتوقع طلباً جديداً كبيراً على المعادن الحيوية، والسلع المصنعة، اللازمة لعملية التحول)).



ويعتقد مابي أن ((التكلفة تبعاً لذلك ستكون هائلة، وقد يكون التحدي اللوجستي أكبر عن التمكن من التغلب عليه))، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك ((قيادة قوية، ومتسقة من الدول في جميع أنحاء العالم، لتحقيق هذه الغاية)).



خطوات عربية



على المستوى العربي، من المتوقع استحواذ خمس دول عربية (الإمارات، والسعودية، وعُمان، ومصر، والمغرب) على نحو 72 % من إجمالي النمو في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، طبقاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ((أوابك))، التي توقعت وصول سعة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة لغاية عام 2027، إلى نحو 45 غيغاوات، بزيادة 3 مرات، مقارنة بالأعوام الخمسة الأخيرة.



وتظهر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن الشرق الأوسط شهد خلال 2022 أعلى زيادة في مصادر توليد الطاقة المتجددة على الإطلاق، مع 3.2 غيغاوات من السعة الجديدة التي أضيفت العام الماضي، بزيادة قدرها 12.8 % على العام الأسبق له.



وطبقاً لتقديرات الهيئة العربية للطاقة المتجددة، فإنه من المتوقع أن يصل حجم استثمارات البلدان العربية في مشروعات الطاقة المتجددة إلى تريليون دولار بحلول عام 2040، في ضوء ما توليه الحكومات العربية من اهتمام في هذا الملف، لتحقيق الأهداف البيئية العالمية.



قفزة هائلة في 10 أعوام



ينتظر أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، تبعاً للمعطيات الراهنة، قفزة هائلة خلال الأعوام العشرة المقبلة، في وقت تقود 8 دول عربية هذا الاتجاه، طبقاً لما يؤكده الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبوبكر الديب، الذي يصرح لـ((البيان)) أن الدول المرشحة بقوة للسير في هذا الاتجاه هي (الإمارات، والسعودية، وعُمان، والكويت، ومصر، والأردن، والجزائر، والمغرب).

كما تشير التقديرات، التي يستشهد بها الديب، إلى حجم الكهرباء المولد من المصادر المتجددة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، الذي يتوقع له أن يرتفع 6 أضعاف خلال 10 أعوام عبر الاعتماد الكبير على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، منوّهاً في الوقت نفسه، إلى أن المنطقة العربية لديها ((إمكانات عظيمة)) تساعد على تدشين مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح، ومن هذه الإمكانات أو المميزات (المناخ المناسب، والشمس الساطعة معظم أيام العام، علاوة على الخبرات البشرية، والقدرات المالية أيضاً بالنسبة لبعض الدول).

فيما تتربع الإمارات على رأس قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجاً للكهرباء من الطاقة الشمسية، بينما تأتي مصر، على الصعيد العربي كأكبر الدول من حيث إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بحسب تقرير صادر عن ((غلوبال إنيرجي مونيتور))، الذي يستشهد به الديب لدى شرحه التقدم الذي أحرزته بعض الدول العربية في هذا القطاع، موضحاً أن ((الإمارات، ومصر، والأردن، المغرب، من أولى الدول العربية التي بادرت إلى إنشاء محطات إنتاج كهرباء من الشمس والرياح)).

ووفق تقرير المؤسسة المذكورة، فمشروعات محطات توليد الطاقة المتجددة للدول العربية سيرجح أن تحقق عند اكتمالها قرابة 92 % من إجمالي ما تستهدف المنطقة تحقيقه بحلول 2030.

من المشروعات المهمة التي يعول عليها كثيراً في هذا الصدد، مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تسعى من خلالها منطقة الشرق الأوسط نحو الريادة العالمية، إذ يرجح أن تصل عائدات تصديرها إلى 200 مليار دولار بحلول 2050 بالنسبة لدول الخليج، طبقاً لدراسة أجرتها شركة (Dii Desert Energy).

وينوّه الديب في السياق إلى ما تتمتع به الدول العربية من وفرة موارد الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والخبرات البشرية، ورؤوس الأموال، وقربها الجغرافي من السوق الأوروبية، ما يتيح لها جميعها فرصاً مهمة ومتعاظمة.