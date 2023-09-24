البرهان: مستعد للحوار مع حميدتي لإنهاء الحرب

أبدى قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استعداده للجلوس والتحاور مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، بهدف إسدال ستار الحرب في السودان. جاءت تصريحات البرهان، خلال مقابلة نادرة مع ((بي بي سي))، بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأكد البرهان أنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع في بلاده، الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.

فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أنه التقى البرهان، دون تخطيط مسبق، مفيداً أنهما ناقشا التحديات الأمنية المشتركة.

في الأثناء، صرح البرهان، خلال مقابلة مع ((رويترز)): ((كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين، والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات، وهناك مسار جدة، ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية)).

وأضاف إن الغرض من سلسلة الزيارات الخارجية التي قام بها خلال الأسابيع الأخيرة، تمثل في البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد البرهان أن ((الدعم السريع)) تتلقاه.

وأكمل: ((طلبنا من جيراننا مساعدتنا، لمراقبة الحدود .. وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات أتوا من جميع دول الجوار، وسيكونون في المستقبل خطراً على الدولة السودانية، ودول الإقليم)).

إلى ذلك، نفى البرهان الاتهامات الموجهة للجيش، ووصفها بأنها دعاية من منافسيه، وأكد أن انتشار الجيش في الجنينة، التي شهدت أسوأ عمليات القتل الجماعي في دارفور، كان محدوداً، ما أعاق قدرتها على الرد.

وتابع: ((القوات المسلحة الموجودة في الجنينة، ليست بالعدد الكافي للانتشار في كل منطقة الجنينة)).

في سياق متصل، عقد زيلينسكي اجتماعاً مع البرهان، لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة، وبحث سُبل تعزيز التعاون بين أوكرانيا والدول الأفريقية.

وكتب زيلينسكي، على ((تليغرام))، أمس ((عقدت اجتماعاً في مطار شانون بإيرلندا، مع البرهان، دون تخطيط مسبق، أعربت خلاله عن امتناني لدعم السودان المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها))، بحسب ما أوردت وكالة أنباء ((أوكرينفورم)) الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي ((ناقشنا خلال الاجتماع، التحديات الأمنية المشتركة)).