أوكرانيا تكثف هجماتها على أسطول البحر الأسود الروسي

أعلنت أوكرانيا أمس، أن عشرات الأشخاص ومن بينهم ((شخصيات قيادية في البحرية الروسية)) قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي هو الثاني في أثناء 24 ساعة واستهدف الهجوم مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي بمدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، ولكن موسكو التي أكدت الهجوم، لم تعترف بالخسائر المعلنة من جانب كييف، في حين تحدثت عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

وقال الجيش الأوكراني إن ((تفصيلات الهجوم على القرم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح العشرات ومن بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول)).

وقال رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف إن الهجوم أدى إلى مقتل ((تسعة أشخاص على الأقل)) ومن بينهم جنرالات، حسب ما قال لإذاعة صوت أمريكا.

وكتب الحاكم المعين من روسيا في سيفاستوبول ميخائيل رازفوغاييف في تلغرام إن الجانب الأوكراني ((شن هجوماً صاروخياً على المقر العام للأسطول)).

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان في تلغرام مقتل جندي جراء الضربة، ثم عادت وأوضحت أنه مفقود.

هجوم إلكتروني

من جهته، أعلن أوليغ كريوتشكوف وهو مستشار حاكم القرم المعين من موسكو، بعد ساعات من القصف الأوكراني على المقر العام للأسطول الروسي أن القرم تعرضت لهجوم إلكتروني ((غير مسبوق)) ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه الجزيرة، أدى إلى انقطاع الإنترنت، من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم الإلكتروني مرتبطاً بالقصف.

خرق للخطوط

على الجبهة الجنوبية، قال جنرال يقود الهجوم المضاد إن الجيش الأوكراني خرق خطوط القوات الروسية في هذه المنطقة. وقال أولكسندر تارنافسكي لـ((سي إن إن)) ((على خاصرة اليسار (قرب قرية قربوف) حققنا اختراقاً ونواصل التقدّم)). وأقر بأن التقدّم أبطأ مما كانت تأمله أوكرانيا.

وأضاف إن الضربات على القرم حسّنت معنويات القوات الأوكرانية وقال ((تساعدنا وتمنحنا الأمل بالمستقبل)).

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، سقوط نحو 4 آلاف جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح في الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر، في مناطق متفرقة.

وكشفت الوزارة عن سلسلة ضربات ضخمة نفذها الجيش الروسي استمرت أياماً، واستهدفت النظام اللوجستي التابع للجيش الأوكراني، إضافة إلى تدمير منشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة، إنه ((في الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر الجاري، نفذت القوات المسلحة الروسية 12 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، وطائرات جوية من دون طيار ضد مرافق إصلاح الطائرات والمركبات الأوكرانية، ومنشآت تكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة أجنبية الصنع ومراكز استخبارات وتدريب، إضافة إلى نقاط تجميع ..الأجانب)).

وأضافت إنه ((تم تدمير جزء من مخزون صواريخ كروز وتم تدمير قذائف اليورانيوم المنضب وقاذفات أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة الصواريخ التي نقلها الغرب إلى أوكرانيا)).

قاذفات لهب

وأفاد رئيس المركز الصحافي لتجمع قوات ((الجنوب)) الروسية، غورغي مينساشفيلي، بقيام قاذفات اللهب الروسية الثقيلة بتوجيه ضربات مدمرة استهدفت مراكز تجمع للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وقال رئيس المركز الصحافي، في تصريحات لوكالة ((سبوتنيك))، إن أطقم قاذفات اللهب الثقيلة ((سولنتسيبيك)) (الشمس الحارقة) أطلقت النيران على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسنغوروفكا وكليشيفكا ومالو-إلينوفكا.

وأضاف إن القوات الروسية صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.