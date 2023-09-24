أعلى خسائر لبطاقات الائتمان الأمريكية في 3 عقود

تسارعت وتيرة خسائر شركات بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية والأعلى في نحو 30 عاماً إذا استبعدت فترة الأزمة، وفقاً لبنك ((جولدمان ساكس)).ووصلت خسائر بطاقات الائتمان إلى القاع في سبتمبر 2021، لكنها بدأت ترتفع بسرعة منذ الربع الأول من 2022، ومنذ ذلك الوقت، بلغت الخسائر مستوى غير مسبوق باستثناء خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال البنك في مذكرة، إن خسائر بطاقات الائتمان حالياً تبلغ 3.63 %، بزيادة 1.5 % عن مستوى القاع السابق، ومن المتوقع أن ترتفع 1.3 نقطة مئوية أخرى إلى 4.93 %.

ويأتي ذلك في وقت يدين فيه الأمريكيون بأكثر من تريليون دولار على بطاقات الائتمان، وهو رقم قياسي، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.