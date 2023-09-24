أعلى خسائر لبطاقات الائتمان الأمريكية في 3 عقود

أعلى خسائر لبطاقات الائتمان الأمريكية في 3 عقود
التاريخ
9/24/2023 6:01:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
تسارعت وتيرة خسائر شركات بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية والأعلى في نحو 30 عاماً إذا استبعدت فترة الأزمة، وفقاً لبنك ((جولدمان ساكس)).ووصلت خسائر بطاقات الائتمان إلى القاع في سبتمبر 2021، لكنها بدأت ترتفع بسرعة منذ الربع الأول من 2022، ومنذ ذلك الوقت، بلغت الخسائر مستوى غير مسبوق باستثناء خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال البنك في مذكرة، إن خسائر بطاقات الائتمان حالياً تبلغ 3.63 %، بزيادة 1.5 % عن مستوى القاع السابق، ومن المتوقع أن ترتفع 1.3 نقطة مئوية أخرى إلى 4.93 %.
ويأتي ذلك في وقت يدين فيه الأمريكيون بأكثر من تريليون دولار على بطاقات الائتمان، وهو رقم قياسي، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
MENAFN24092023000110011019ID1107129198
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.