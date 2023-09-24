الذهب يرتفع إلى 1945.6 دولاراً للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أول من أمس، في ظل تقييم الأسواق مسار السياسة النقدية المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند التسوية 0.3 % أو ما يعادل 6 دولارات إلى 1945.6 دولاراً للأوقية، لتقلص خسائرها المحققة خلال الجلسة السابقة، وتنهي تعاملات الأسبوع دون تغيير.

وقالت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: ((أتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى، ولفترة أطول، من التوقعات السابقة، وليس مستبعداً اللجوء لمزيد من التشديد))، بحسب ((بلومبرغ)).