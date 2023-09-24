ازدهار سوق عقارات دبي يعكس ثقة المستثمرين العالية

أكد أحمد السويدي المدير العام للمجمعات السكنية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول أن ازدهار السوق العقاري في دبي يعكس ثقة المستثمرين العالية بمنظومة الأعمال فيها، والتي يدعمها الاستقرار الاقتصادي ومبادرات القيادة الداعمة للنمو، وعليه تشهد دبي تدفقاً من المستثمرين الصينيين والروس والهنود وغيرهم من الجنسيات الأخرى، الذين تشجعهم أساسيات السوق هذه. لذا، تتوقع شركة ((نايك فرانك)) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية أن ينفق أصحاب الثروات حول العالم ما مجمله 2.5 مليارات دولار على العقارات في دبي هذا العام.

وقال السويدي إن فخامة مدينة دبي ارتقت إلى مستويات أعلى بعد تصدر سوق العقارات فيها عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، فقد حصلت المدينة أخيراً على المركز الأول عالمياً في مبيعات العقارات السكنية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وتجاوز إجمالي قيمة المعاملات 3 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، وينافس وكلاء العقارات يومياً ويتفوقون على بعضهم البعض في بيع العقارات الفاخرة في دبي، بحيث لا يبقى لأي عقار سكني باعتباره الأغلى على القائمة لفترة طويلة.

وأشار السويدي إلى أن سوق الإيجارات يواصل التحرك صعوداً ليحاكي/يوازي تدفق المواهب، وهي نتيجة أخرى لا تقل أهمية للتشريعات التقدمية وأجندة التنويع الاقتصادي لقيادتنا.

وقال إن حكومة الإمارات تعمل على تنويع اقتصاد الدولة من خلال تحفيز النمو في قطاعات المعرفة الناشئة، بما في ذلك المجالات الإبداعية والتحول الرقمي والابتكار العلمي والابتكار في التعليم.

وأشار إلى تصدر دبي مدن العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، ووفقاً لصحيفة ((فاينانشال تايمز))، فإنه في الوقت الذي سجل فيه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) انخفاضاً بـ12% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، شهد الاقتصاد المحلي نمواً لافتاً بفضل تدفق 12.8 مليار دولار، وهو ما ساهم في توفر ما يقرب من 38.500 وظيفة جديدة.

التزامات استثمارية

وتظهر البيانات الصادرة من مركز دبي للإحصاء أن عدد سكان المدينة قد قفز لأكثر من 88.000 في الأشهر الـ12 الماضية وحدها، ويمتلك عدد من هؤلاء الوافدين الجدد فيها التزامات استثمارية في عقارات سكنية، بينما يفضل العديد منهم استئجار منازل للراحة والمرونة في تنقلهم.

وقال السويدي إن العقارات المؤجرة توفر راحة البال للمقيمين الذين يعرفون القوانين المحلية والعادات وظروف السوق وأفضل الممارسات. لذا، يبقى الطلب عالياً على مثل هذه العقارات، لا سيما أن هذا القطاع يعتبر خالياً من المتاعب وتتوفر فيه وسائل راحة متنوعة وتقام فيه فعاليات وأنشطة بانتظام، ترفع من مستوى التجربة المعيشية للمقيم، وقد ارتفعت قيمة الإيجارات بنحو 24% في القطاع ذي الأسعار المعقولة خلال الربع الأول من 2023، مع تسجيل العقارات الفاخرة نمواً في تكلفة الإيجار بـ88% .

لكن سبب الارتفاع هذا يتجاوز مجرد تفضيل الوافدين الجدد الاستئجار في بداية رحلتهم الجديدة في دبي، فمن خلال خبرتنا، فقد اقتربت مدة مكوث عدد لا يحصى من السكان في مجتمعاتنا العقد ومنهم من تجاوزه.

إذاً، لا يزال الطلب مرتفعاً في سوق التأجير، ووفقاً لـCBRE، ارتفع عدد عقود الإيجار المسجلة في دبي بـ10.8%على أساس سنوي، على الرغم من انخفاضها بـ7% في 2022، مما يشير إلى التفاوض على تجديد العقود مع الملاك الموثوق بهم أمر ضروري مع تطور أساسيات سوق العقارات.

وأضاف السويدي أن محفظة التأجير السكني لدى القابضة لإدارة الأصول، تملك وتدير 15 مجتمعاً سكنياً في مختلف أنحاء دبي، من بينه أصول فاخرة مثل ((بلوواترز)) و((سيتي ووك)) و((رحابة ريزدنسز))، والمشاريع التي تركز على العائلات مثل ((غروب)) و((شروق)).

والمساكن ذات الأسعار المعقولة والقيمة العالية مثل ((بوابة الخيل))، وأماكن إقامة الموظفين مثل ((مساكن الرحاب)). ويجاوز متوسط معدلات الإشغال والاحتفاظ عبر جميع الأصول التي نديرها 90%.

يشهد سوق المساكن المؤجرة في دبي ازدهاراً لافتاً، وسيظل الطلب على العقارات المؤجرة مرتفعاً بفضل استمرار النمو الاقتصادي والنشاط التجاري.

أجندة دبي

وأشار السويدي إلى أن أجندة دبي الاقتصادية ((D33)) توفر خطة طريق اقتصادية بقيمة 8.7 تريليونات دولار لجذب كميات كبيرة من أعمال الاستثمار والمواهب على مدى العقد المقبل. وإن المشاريع الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب الجامعات العالمية الرائدة، ومعها بالطبع الطلاب، إضافة إلى إطلاق مبادرة ((ساند بوكس)) لرواد الأعمال وبرنامج توسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هذا وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي سيتضاعف بحلول العام 2040، وتعد التحسينات على فئات تأشيرات العمل والإقامة، والمبادرات الاستباقية مثل خطة التأمين ضد البطالة التي تم إطلاقها حديثاً، وجودة الحياة والسلامة العالية في المدينة، عوامل جاذبة للمزيد من المواهب والتخصصات الماهرة التي تأتي وتبحث في مدينتنا عن مكان للاستقرار والانطلاق في رحلتها.

خيارات التأجير

وأكد السويدي أن المسألة المهمة في السنوات المقبلة هنا هو التأكد من أن الوافدين الجدد يمكنهم إيجاد أماكن وخيارات للعيش في القطاع السكني الواسع في دبي، سواء أكان ذلك من خلال شراء العقارات الفاخرة أم استئجار الوحدات السكنية.

ومن هنا نقول إن دبي تتميز كونها موطناً لخيارات التأجير السكني المتنوعة ذات الأسعار المعقولة والجودة العالية، في حين تتصدر قوائم الوحدات السكنية الفاخرة جداً عناوين الصحف العالمية بفضل عوامل منطقية، فإن الشباب والموظفين المبتدئين، الذين لا غنى عنهم لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة، يدركون أن المدينة تمتلك أيضاً خيارات سكن بأسعار تناسبهم.

من هذا المنطلق، نعطي هذه الفئة أولوية كبيرة باعتبارها واحدة من العوامل الرئيسية التي تشغل الوحدات السكنية في المدينة، مما يضمن تلبية أصولنا لاحتياجات السكان وتدعم ميزانياتهم على اختلافها.