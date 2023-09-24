515 ملياراً قيمة أكبر 10 شركات مُدرجة في «سوق دبي»

وصلت رسملة أكبر 10 شركات وطنية مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية إلى 514.95 مليار درهم مع آخر جلسات الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق المحلية لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم في السنوات الثلاث المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.580 تريليونات درهم.ووفق رصد لـ((البيان))، استحوذت 10 شركات مُدرجة على نحو 73.8 % أو ما يعادل 515 مليار درهم من مجمل القيمة السوقية لسوق دبي المالي البالغة 697.87 مليار درهم.

((ديوا)) تتصدر

وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 128.5 مليار درهم بما يعادل 16.4 % من رسملة سوق دبي، ثم ((الإمارات دبي الوطني)) بقيمة سوقية جاوزت 114.6 مليار درهم وبحصة 14.4 %، ثم إعمار العقارية 68.4 مليار درهم تمثل 9.8 % من مجمل رسملة سوق دبي.

ووصلت القيمة السوقية لبنك دبي الإسلامي إلى 42.7 مليار درهم بحصة 6.1 %، ثم الإمارات الإسلامي 33.45 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.8 %، ثم بنك المشرق 31 مليار درهم، و((إعمار للتطوير)) أكثر من 28.4 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لـ((سالك)) أكثر من 24.7 مليار درهم، و((دو)) التابعة لشركة ((الإمارات للاتصالات المتكاملة)) 24.1 مليار درهم، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)) 19 مليار درهم.

وتعززت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو ملحوظ في الأسبوع الماضي مدعومة بشكل رئيس بقوة الاقتصاد الوطني إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.

عمليات شرائية

وربح سوق دبي المالي نحو 11.3 مليار درهم الأسبوع الماضي، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب على أسهم المصارف والعقار. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 686.55 مليار درهم في نهاية جلسة التعاملات يوم الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 697.87 مليار درهم نهاية جلسة أول من أمس.