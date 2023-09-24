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«جي بي مورجان»: 150 دولاراً سعر متوقع للنفط بحلول 2026

9/24/2023 6:01:45 AM
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توقع بنك جي بي مورجان ارتفاع أسعار النفط من مستوياتها الحالية ليصل خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل بحلول 2026 بدعم صدمات السعة الإنتاجية على المدى القريب إلى المتوسط، والتحول بعيداً عن الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات.

وتسببت أسعار النفط المرتفعة بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك، وارتفاع الطلب، في تأجيج المخاوف التضخمية، كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة فترة أطول. وتعد بيئة معدل الفائدة المرتفع فترة أطول أحد العوامل الرئيسة وراء نظرة ((جي بي مورجان)) الصعودية للأسعار.

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