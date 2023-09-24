انتعاش السياحة في دبي يتواصل

أكد تقرير أمريكي أن قطاع السياحة في دبي واصل خلال صيف 2023 انتعاشه، كما واصل تجاوزه لمستويات أدائه المعهودة قبل تفشي جائحة ((كوفيد 19)) عام 2020، من واقع الأرقام والبيانات.وأوضح موقع ((سكيفت)) الشبكي الأمريكي المتخصص في الأخبار المتعلقة بصناعة السياحة والسفر، في تقرير عن أداء القطاع السياحي في دبي منذ مطلع العام الجاري، أن صيف 2023 شهد حالة من النشاط والزخم السياحي، بدعم الفعاليات الترفيهية والتسويقية والمعارض، كما رصد بصورة خاصة الأرقام التي سجّلها القطاع خلال فصل الصيف، ووصف صيف 2023 في دبي، بأنه صيف ملتهب، في ما يتعلق بأداء قطاع السياحة في الإمارة، وتدفقات الزوار من أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أن دبي من واقع الإحصاءات الرسمية، استقبلت منذ مطلع العام وحتى نهاية يوليو الماضي، 9.8 ملايين زائر دولي، مقارنة مع 9.6 ملايين زائر دولي خلال الفترة نفسها من 2019، أي العام الذي سبق تفشي الجائحة مباشرةً.

وأضاف ((سكيفت)) أن متوسط سعر الليلة في غرفة من فنادق دبي، التي يتجاوز عددها 800 فندق، بلغ خلال الفترة منذ مطلع 2023 وحتى يوليو الماضي، 508 دراهم ((نحو 138 دولاراً))، وهو متوسط أعلى كثيراً من الذي سجّلته فنادق دبي خلال الفترة ذاتها من 2019، والذي بلغ 422 درهماً ((نحو 114 دولاراً)).