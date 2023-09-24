تقرير سويسري: مراكز تسوق دبي متعة بلا حدود

أكد تقرير سويسري أن مراكز التسوق في دبي تهدي زوارها أجمل الأوقات وتجارب الترفيه والتسلية والمتعة بلا حدود ووفق أعلى المعايير العالمية فيما تحقق في الوقت نفسه الفرصة للمحال والشركات التجارية للربح والازدهار التجاري. وذكر موقع ((ذا بليس براند أوبزرفر)) الشبكي السويسري المتخصص في تقييم العلامات التجارية للدول والمدن أن مراكز التسوق في الإمارات، وبصفة خاصة في دبي، تتفوق ومعها مراكز التسوق في بعض المدن الإسبانية والأسترالية، على باقي أقرانها على مستوى العالم، في الجمع بين هدف الربح التجاري، وهو الهدف الرئيس لأي مركز تسوق في العالم، وتعزيز الترابط بين أفراد الأسرة.

وذلك بتوفير أنشطة ترفيهية ومناطق مخصصة للعب الأطفال، الأمر الذي يجمع بين أفراد الأسرة في قضاء أوقات ممتعة في داخل مركز التسوق.

ونشرت المجلة تقريراً عن مراكز التسوق والفرصة السانحة أمامها بعد تعافي العالم من جائحة ((كوفيد19)) في الجمع بين الربح التجاري وتعزيز المشاركة المجتمعية، بتخصيص أنشطة ممتعة لأفراد الأسرة، ما يؤدي إلى زيادة الأوقات التي يمضونها في صحبة بعضهم بعضاً.

وأوضح التقرير أن مراكز التسوق في الإمارات، وتحديداً في دبي، نجحت في القيام بذلك قبل تفشي الجائحة، وما زالت تؤدي على نحو جيد في ما يتعلق بالجمع بين تحقيق الربح والاضطلاع بالدور الاجتماعي.