شركات مقاولات تطرح عروضاً تنافسية بعد تقلص أسعار الحديد

يشهد سوق البناء محلياً طرح أسعار تنافسية من قبل شركات المقاولات وصلت بالمتوسط السعري لمتر البناء إلى 2800 درهم خلال الربع الثالث من العام، فيما أرجع مختصون في القطاع ذلك لانخفاض أسعار مواد البناء الأساسية بمقدمتها حديد التسليح والأسمنت وبنسب تتراوح ما بين 5 و15% مقارنة بالأسعار السائدة خلال النصف الأول من العام بما عزز من سعي شركات المقاولات لتحريك السوق بإرساء أسعار جاذبة تحفز أصحاب مشاريع البناء وتزيد من حركة منح العقود ولاسيما في الأنشطة الإنشائية الأكثر انتشاراً.

لوائح تسعير

وأوضحت لوائح أسعار الحديد لدى موردين محليين مواصلة سعر الحديد المصنع بالدولة بلوغ أسعار تنافسية وصلت إلى متوسط 2300 درهم للطن الواحد مقارنة بمتوسط سعري سابق بلغ 2500 للطن مع بداية العام.

بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد العربي للحديد والصلب أن أسعار حديد التسليح المستورد ولاسيما الحديد التركي واصلت خلال شهر سبتمبر الثبات على المستويات السائدة نفسها مع بداية الربع الثالث وعند مستوى أقل من 600 دولار للطن ((2200 درهم)) منخفضاً بحوالي 14% مقارنة بسعره السائد مع بداية العام الجاري والبالغ 700 دولار ((2600 درهم)).

ثبات نسبي

بدورها باتت أسعار الأسمنت في السوق المحلي وفق الموردين عند حد أدنى 10.5 دراهم مقارنة بسعر سابق 11 درهماً للعبوة في الوقت الذي حافظ السعر الأعلى لبعض الأنواع عالية الجودة على مستواه بين 13 و15 درهماً في المقابل واصلت المواد الأخرى ثباتها النسبي متضمنة كلاً من الرمل والخرسانة الجاهزة والطابوق وغيرها من المواد اللازمة لعمليات البناء الأساسية.

وباتت الفترة الحالية مواتية لزخم المشاريع وفق مسؤول المشاريع بشركة ((إنجاز)) أحمد حمدي مقابل ما تطرحه شركات المقاولات من سعر منخفض وتنافسي ارتباطاً بالمستويات المنخفضة التي وصلت إليها أسعار الحديد وخصوصاً الحديد المحلي مع تراجعه لدى الموردين من سقف سعري يفوق 2500 درهم بداية 2023 إلى متوسط تنافسي يبلغ 2300 درهم حالياً وفق كميات التوريد.

كما شهدت أسعار مواد كالأسمنت تغيرات طفيفة وفق نوعية الأصناف، بينما واصلت أسعار المواد الأخرى دون تغيرات تذكر مثل الرمل والخرسانة الجاهزة وغيرها.

شركات المقاولات فيما بينها تضع مستويات مختلفة في سعر متر البناء إلا أنها عموماً تظل متقاربة قد يزيد أو يقل نسبياً وفق العروض المطروحة من قبل المقاولين لاستقطاب العملاء ولاسيما في ظل تنامي المشاريع، مشيراً لوجود زخم في السوق.

ويواصل سعر المتر الإنشائي تراجعات متوالية منذ العام الماضي طبقاً لما أوضح مسؤول المشاريع بشركة محلية للمقاولات، حيث بلغت الكلفة مستويات قياسية مع بداية العام الماضي في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار حديد التسليح.

بينما بدأ السعر يتراجع إلى متوسط 3000 درهم مع بداية العام مع تزايد كميات الحديد المستورد والتنافسية التي قلصت أسعار المنتج المحلي ثم لتستقر حالياً عند متوسط سائد على مدار الربع الثالث بحوالي 2800 درهم للمتر، وتسهم تنافسية الكلفة وتنوع العروض المطروحة من قبل المقاولين لاستقطاب أصحاب المساكن والمشاريع سواء لتسريع أعمالهم وانتظام المشاريع أم للبدء في مشاريع جديدة من قبل المستثمرين.

السعر والكلفة

أما مدير المشاريع في شركة للمقاولات بأبوظبي أيمن جمال فأشار إلى أهمية التفريق ما بين أسعار متر البناء الإنشائي الأساسي سواء في المشاريع العقارية الضخمة أم على صعيد مشاريع بناء مساكن المواطنين وما بين الكلفة اللاحقة المرتبطة بأعمال التشطيبات الخاصة كأنظمة التبريد وغيرها، والتي قد تضاف إلى الكلفة الأساسية للبناء.

مؤكداً أن سعر المتر الإنشائي يشهد فعلياً مستوى سائد منخفض على مدار الربع الثالث من العام مقارنة بمثيلتها بالفترة ذاتها من العام الماضي، ارتباطاً بالعديد من العوامل منها مساحات المشاريع وحجم العقود إلى جانب أسعار مواد البناء الأساسية التي تشهد انخفاضات وفق نوعية المواد ما بين 5 و15% خلال العام الجاري مقارنة بالأسعار التي سادت منذ منتصف العام الماضي وحتى الشهور الأولى من العام الجاري وهو ما يساعد شركات المقاولات في تقديم سعر جاذب للعملاء.

فيما ربط بين استمرارية الكلفة المنخفضة حتى نهاية العام ومواصلة أسعار الحديد في المقام الأول بالاستقرار، ولاسيما الحديد المحلي الذي يعد شرطاً للبناء في بعض المشاريع الإنشائية المحلية.