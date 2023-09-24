المساعدة الافتراضية «مي» .. 5 مهام في «منتدى الإعلام»

يسلط منتدى الإعلام العربي الضوء على أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، وهو الموضوع الرئيسي الذي يركز عليه في دورته الحالية، وذلك عبر الاستعانة بالمساعدة الافتراضية ((مي))، التي اشتقت اسمها من عدة نواح أهمها أنها من الأسماء العربية ذات الدلالات الجميلة، فهو يعني ((الغزالة الصغيرة)) المعروفة برشاقتها وخفتها، وهو ما يتلاءم مع هذه التكنولوجيا الناشئة التي تجتاح العالم بسرعة كبيرة.

خدمات

وأوضح محمد سويدان عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى وصاحب فكرة مشروع ((مي)) والمشرف عليه، لـ((البيان))، أن ((مي)) إلى جانب أنها تقدم خدمات لرواد المنتدى، فهي تهدف إلى الحفاظ على لغتنا العربية، وتعزيز دورها وترسيخها في نفوس طلبة الإعلام، كونها الحاضن الأساسي والمكون الجوهري للهوية الوطنية والعربية.

معلومات وافية

وأشار إلى أنه تم تطوير ((مي)) لتقوم بخمس مهام أساسية في المنتدى تتمثل في الترحيب بضيوف منتدى الإعلام العربي، والإجابة على استفسارات المشاركين والزوار، وإرشادهم للقاعات والجلسات، وتقديم المعلومات الوافية حول المنتدى، وحول جائزة الإعلام العربي، ونادي دبي للصحافة، كما يمكنها تقليد الأصوات بدقة بالغة.

وقال إن ((مي)) التي ستتواجد في كافة جنبات الحدث ستجاوب على استفسارات المشاركين وزوار المنتدى بلغات ولهجات مختلفة أبرزها اللغة العربية الفصحى مع التشكيل، والانجليزية باللكنات الأمريكية والبريطانية الإسكتلندية والسويدية، واللغة الألمانية والفرنسية والصينية، بالإضافة إلى اللهجة الأوردية، إلى جانب إتقانها عدداً من اللهجات العربية مثل الخليجية والمصرية والشامية وغيرها بمجرد ضغطة زر.

ذكاء اصطناعي

وأضاف إن المساعدة الافتراضية ((مي)) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي اشتقت اسمها أيضاً من اللغة الإنجليزية حيث تعني MAI الحرف الأول من الإعلام (Media) والأحرف الأولى من الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence ) وباللغة العربية فإن حرف الميم في الاسم هو الأخير في كلمة ((إعلام)) وحرف الياء، هو الأخير في ((الذكاء الاصطناعي))، ستتواجد من خلال الشاشات والأكشاك الذكية في الممشى الإعلامي وفي كافة أرجاء المنتدى وتتحلى بألوان شعار المنتدى لهذا العام، وستقدم العون لكل من ينشده.

منصة متكاملة

ولفت سويدان إلى أن طموحه يرمي إلى تحويل ((مي)) إلى منصة ذكية متكاملة تخدم الإعلاميين الإماراتيين والعرب بشكل عام، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنه يمكن تطويرها لتقديم نشرات الأخبار بطريقة تفاعلية تلفت انتباه المتلقي، حيث يمكنها أن تتفاعل مع الخبر حسب نوعه بنبرة صوتها وبأسلوب الإلقاء نفسه وسرعته، بحيث إذا كان خبراً مفرحاً يظهر من نبرة صوتها الفرح، وإذا كان يتعلق بخبر الكوارث أو الحروب، تظهر نبرة الحزن في أنفاسها خلال إلقائها للخبر مما يضفي طابعاً إنسانياً للمادة المتلقاة ويخلق نوعاً من التعاطف والتفاعل بينها وبين المتلقي.

عمليات

وأشار سويدان إلى أنه ورغم الهيئة البسيطة التي تم تصميم ((مي)) لتظهر عليها إلا أنها قادرة على تقديم كم كبير من الخدمات كونها نتاج الكثير من العمليات الحسابية الدقيقة، فيما يعمل صوتها بناءً على استخدام خوارزميات مُعقدة لتتحول إلى كلمات منطوقة تحاكي العديد من أنماط ونغمات أصوات البشر.

يذكر أن منتدى الإعلام العربي يقام بتنظيم نادي دبي للصحافة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمشاركة لفيف من الوزراء والساسة وقيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكُتّاب والمفكّرين والإعلاميين في المنطقة والعالم، علاوة على صناع المحتوى والمؤثرين.