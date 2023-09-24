عبدالله المري: نجاح مميز ورائد لتجربة مراكز الشرطة الذكية

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، النجاح المميز والرائد لتجربة مراكز الشرطة الذكية في تقديم خدمات لجمهور المتعاملين دون تدخل بشري وعلى مدار الساعة، والمضي قدماً نحو تحقيق توجهات الحكومة في استشراف المستقبل والتحول الذكي، عبر مبادرات ومشاريع نوعية تدعم أنظمة العمل الحكومية، وبناء منظومة رقمية ذكية متكاملة.

حضور

جاء ذلك خلال ترأس معاليه اجتماع اللجنة الخامسة والثلاثين في مركز الابتكار بشرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعميد دكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وأعضاء اللجنة.

مناقشات

وناقش معاليه خلال الاجتماع نسب الإنجاز في المشاريع ومستوى التنفيذ، والخدمات الذكية المقدمة، ومواءمتها للمتطلبات والمعايير العالمية لضمان توفير كل الاحتياجات للمتعاملين بسهولة ويسر، وسرعة في الإنجاز.

واستمع الفريق المري إلى شرح من العقيد بدر بوسمره المنسق العام للجنة، حول آخر مستجدات مشاريع مراكز الشرطة الذكية SPS، ومواءمة استراتيجية إنشاء مراكز الشرطة الذكية مع خطة دبي الحضرية 2040.