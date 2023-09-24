«كهرباء دبي» تكرّم 223 موظفاً نالواجوائز «نجوم ديوا» 2023

ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لترسيخ أسس التميز المستدام، كرّم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 223 موظفاً متميزاً، فازوا بجوائز ((نجوم ديوا)) 2023. وحضر حفل التكريم الذي عُقد في فندق بلازو فيرساتشي دبي، النواب التنفيذيون للرئيس، ونواب الرئيس، وعدد من مسؤولي الهيئة.

في كلمته، خلال حفل التكريم، أشار معالي الطاير إلى أن جوائز ((نجوم ديوا)) تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز ثقافة التميز، وتوفير بيئة تشجع التنافس الإيجابي، وتحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم وتشجعهم على المشاركة الفاعلة في ترسيخ أسس الإبداع والابتكار، انسجاماً مع رؤية رائد التميز، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

استراتيجيات

وقال معالي الطاير: ((يمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومي، يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة، حيث نجحنا في مأسسة ثقافة التميز، في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام، لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام، وجوائز نجوم ديوا دليل على التزامنا الثابت بتكريم الأفراد والمشاريع والمبادرات المتميزة، التي قدمت مساهمات كبيرة في مجالات الكهرباء والمياه والاستدامة، حيث تهدف الجوائز إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة لموظفي الهيئة، وتقدير جهودهم، وترسيخ ثقافة التميز، بهدف رفع الكفاءة الفردية، وتطوير الأداء المؤسسي في جميع العمليات، وعلى المستويات التنظيمية كافة، في إطار منظومة التميز التي تهدف إلى تحديد أساليب واضحة لتقدير أداء الموظفين، وتحفيز الطاقة الإيجابية لدى الأفراد وقطاعات العمل في الهيئة)).

شملت قائمة الفئات التي تم تكريمها ((التميز الوظيفي)) و((التميز الإداري))، و((القطاع الأفضل تحقيقاً لأسعد بيئة عمل))، و((جائزة الصحة والسلامة))، وجائزة ((شارك)) للمعرفة، و((أفضل موصل كابلات)) و((خريجي برنامج إعداد خبراء المجال والتميز)).