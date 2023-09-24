«رسائل نصية» للملاك والمستأجرين في أبوظبي لتجنب الغرامات والمخالفات

أخطرت شركات تطوير عقاري المستأجرين الجدد للوحدات السكنية في أبوظبي عبر رسائل نصية بضوابط إشغالها تماشياً مع اللوائح المنظمة لدائرة البلديات والنقل في الإمارة للحد من ظاهرة التكدس السكاني. ولا يتم تحرير العقد بين الطرفين إلا بعد التوقيع على الأحكام والشروط حتى تصبح مسؤولية شاغل الوحدة السكنية أمام الجهات الرسمية، وفقاً لما حددته دائرة البلديات والنقل تجنباً للغرامة والمساءلة القانونية، وهي إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصص من أجله، وتأجير المسكن الشعبي أو الملاحق غير المرخصة، وتبلغ مخالفتهما 50 ألف درهم، واستخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية قبل صدور شهادة الإشغال أو الإشغال المؤقت، ومخالفتها 12500 درهم، إضافة إلى الاستفادة من العقارات أو الوحدات السكنية والمساكن الشعبية في حال انتهاء صلاحية شهادة الإشغال، وغرامتها 5 آلاف درهم.

إجراءات

وأكدت دائرة البلديات والنقل أن غرامة تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في المناطق السكنية لغير الفئات المصرح بها تبلغ 50 ألف درهم، أيضاً تأجير العقارات والوحدات السكنية لاستخدامها سكناً جماعياً يعد مخالفاً، وتبلغ غرامته الإدارية 100 ألف درهم، كما لفتت إلى أهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة للوحدات السكنية من حيث متطلبات التهوية والتكييف والنظافة والصحة العامة، وفي حال المخالفة فإن المخالفة تبلغ 25 ألف درهم.

وشددت الدائرة على أن إشغال العقارات بصورة مخالفة للأعراف أو للأخلاق العامة السائدة في الدولة أو الذوق العام تبلغ غرامته 25 ألف درهم، كما أن إشغال أو تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية من الباطن يعرض صاحبها للمخالفة، التي تبلغ 25 ألف درهم، كما أن اشتراك أكثر من عائلة في الوحدة السكنية يعد مخالفة تصل غرامتها إلى 12500 درهم، وأيضاً اشتراك عائلة مع عزاب أو أشخاص لا تربطهم صلة دم أو زواج في الوحدة السكنية نفسها مخالف، وتوقع غرامة قدرها 25 ألف درهم، كما نوهت الدائرة ضمن أحكامها وشروطها المنظمة بأن الغرامة المالية ستتضاعف في حال تكرار المخالفة.

وأشارت الدائرة إلى أن لائحة الضوابط تهدف إلى معالجة ظاهرة التكدس السكاني، التي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها، إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة.