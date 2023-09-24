فارس المزروعي يزور مهرجان ومزاد ليوا للتمور

زار اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، فعاليات ومسابقات الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور، والذي يستمر في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة حتى 24 سبتمبر الحالي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

واطلع على أجنحة الجهات الراعية والداعمة للمهرجان، والشركات المحلية والأجنبية والمحلات الزراعية والمصانع المشاركة، وتعرف على ما تقدمه من منتجات النخيل والتمور والصناعات المرتبطة بها، وآخر التطورات الزراعية والأبحاث في مجال النخيل والزراعة بشكل عام.