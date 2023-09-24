«تمكين أصحاب الهمم» في شرطة دبي يستعرض إنجازاته للنصف الأول

«تمكين أصحاب الهمم» في شرطة دبي يستعرض إنجازاته للنصف الأول
التاريخ
9/24/2023 6:01:43 AM
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استعرض الرائد عبد الله حمد الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، استراتيجية المجلس، التي تتماشى مع محاور السياسة الوطنية وخطة دبي، واستراتيجية دبي ((مجتمعي... مكان للجميع))، لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم.
جاء ذلك خلال ترؤس العميد محمد عتيق، أمين مجالس المبادرات الحكومية، اجتماع مجلس تمكين أصحاب الهمم، للاطلاع على إنجازات المجلس خلال النصف الأول من العام الحالي، بحضور الرائد عبد الله حمد الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، ونائبه النقيب محمد المزروعي، وأعضاء المجلس.
حرص
وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، حرص المجلس على ترجمة توجيهات القيادة، الرامية إلى تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم خدمات رائدة ومبتكرة لأصحاب الهمم، وذلك عبر تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل في دمج وتمكين أصحاب الهمم بطرق ابتكارية ورائدة ومستدامة، وتقديم خدمات متميزة وذكية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، دعماً للتنمية المستدامة، وتقديم الدعم والمساندة للإدارات والوحدات التنظيمية بشرطة دبي، بما يخدم ويتواءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
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