«تمكين أصحاب الهمم» في شرطة دبي يستعرض إنجازاته للنصف الأول

استعرض الرائد عبد الله حمد الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، استراتيجية المجلس، التي تتماشى مع محاور السياسة الوطنية وخطة دبي، واستراتيجية دبي ((مجتمعي... مكان للجميع))، لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال ترؤس العميد محمد عتيق، أمين مجالس المبادرات الحكومية، اجتماع مجلس تمكين أصحاب الهمم، للاطلاع على إنجازات المجلس خلال النصف الأول من العام الحالي، بحضور الرائد عبد الله حمد الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، ونائبه النقيب محمد المزروعي، وأعضاء المجلس.

حرص

وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، حرص المجلس على ترجمة توجيهات القيادة، الرامية إلى تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم خدمات رائدة ومبتكرة لأصحاب الهمم، وذلك عبر تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل في دمج وتمكين أصحاب الهمم بطرق ابتكارية ورائدة ومستدامة، وتقديم خدمات متميزة وذكية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، دعماً للتنمية المستدامة، وتقديم الدعم والمساندة للإدارات والوحدات التنظيمية بشرطة دبي، بما يخدم ويتواءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.