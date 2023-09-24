محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نشارك السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والرخاء والمجد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ببرقيات تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيات تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

تغريدات

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه في ((إكس)): أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني، ونشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في إكس: كل التهاني للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم.. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.. كل عام وأنتم بخير.. وشعبكم إلى خير.. وراية مجدكم خفاقة عالية. ودون سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عبر حسابه في منصة ((X)): ((أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ونسأل الله أن يديم عليها عزها ورفعتها وازدهارها.. نعتز بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الإمارات والسعودية وبالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على جميع الصعد)).

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ببرقيات تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة، ببرقية تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: أبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة؛ تجمعنا مع أشقائنا في المملكة علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تزداد قوة ومتانة انطلاقاً من أواصر المحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين؛ أدعو الله تعالى أن يحفظ المملكة، وأن يديم على قيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق نعمة الرخاء والأمان والازدهار.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ببرقيات تهنئة مماثلة، إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.