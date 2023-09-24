محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام مهنئين الملك سلمان: نشارككم أفراح اليوم الوطني وراية مجدكم خفاقة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، برقيات تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر منصة «إكس»: نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر «إكس»: نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم، وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، وكل عام وأنتم بخير، وشعبكم إلى خير، وراية مجدكم خفاقة عالية.

وبعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة مماثلة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالمناسبة.

وقال سموه عبر «إكس»: «كل عام ورايتكم خفاقة وإنجازاتكم مستمرة في ظل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

كما هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالمناسبة. ودوّن سموه عبر «إكس»: «لنا مع المملكة تاريخٌ عريق، وبين شعبينا أخوةٌ وصلاتٌ عميقة، ويجمعنا مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة، نتمنى للمملكة دوام العز والتطور والازدهار في ظلّ ملكها وولي عهده الأمين حفظهم الله».

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