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أمريكا تعرب عن قلقها العميق حيال سكان ناغورني قره باغ وتدعو إلى حمايتهم

9/24/2023 6:01:43 AM
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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت أرمينيا أن الولايات المتحدة تشعر بـ "قلق عميق" حيال السكان الأرمينيين في ناغورني قره باغ، مضيفا أنها سعت لتأمين الحماية لهم مع تعزيز أذربيجان سيطرتها على الإقليم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان "عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال السكان الأرمينيين في ناغورني قره باغ".

وأضاف ميلر أن وزير الخارجية الأمريكي "أكد أن الولايات المتحدة تدعو أذربيجان إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان ناغورني قره باغ وضمان امتثال قواتها للقانون الإنساني الدولي".

وعقد بلينكن ثلاث جولات من محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان لتقليل التوتر بشأن ناغورني قره باغ التي تضم غالبية سكانية من العرقية الأرمينية شكلوا دولة انفصالية في التسعينات.

وأرسلت أذربيجان الثلاثاء قوات واستعادت المنطقة الجبلية بسرعة. واتهمت أرمينيا المسيحية أذربيجان ذات الغالبية المسلمة بالتخطيط لتطهير عرقي، لكن أذربيجان أكدت للأمم المتحدة السبت أنها ستحمي السكان الأرمينيين.

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