الهند تعلن وفاة 13 شخصاً بسبب سياجات كهربائية لحماية المحاصيل من الحيوانات



ذكرت الشرطة الهندية السبت أن 13 شخصا لقوا حتفهم خلال 21 شهرا بسبب السياجات الكهربائية التي تم نصبها بصورة غير شرعية لحماية المحاصيل من الحيوانات البرية في حي تشاندرابور في ولاية ماهاراشترا، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" السبت.

وذكر مسؤول أن هناك أربع ضحايا من المزارعين من بين من لقوا حتفهم على مدار 21 شهرا.

وأضاف المسؤول أن ملاك المزارع ينصبون سياجات كهربائية غير شرعية دون اتخاذ الإجراء الاحترازى الملائم، لحماية محاصيلهم في المنطقة، التي تضم غابات كثيفة.







