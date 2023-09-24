مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي

مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي
التاريخ
9/24/2023 6:01:42 AM
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استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 1 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمسابقة.
وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
ورفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الأول بعد تعرضه للهزيمة في آخر مباراتين، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف فقط خلف لوتون تاون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.
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