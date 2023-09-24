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مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي

9/24/2023 6:01:42 AM
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استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 1 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمسابقة.

وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الأول بعد تعرضه للهزيمة في آخر مباراتين، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف فقط خلف لوتون تاون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.

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