بطولة فرنسا: بريست إلى الصدارة ونانت يفوز بالخمسة ومصطفى محمد يسجل هدفاً مذهلاً

تصدر بريست ترتيب فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليون 1-0، السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة.

وأكد بريست جدارته بالارتقاء الى الصدارة بفضل هدف البديل ستيف مونييه من بنين في الدقيقة 87.

ورفع بريست رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة عن نيس الخاسر أمام موناكو، الثالث مع 11 نقطة، بنتيجة 1-0 في افتتاح منافسات هذه المرحلة الجمعة، بانتظار أقوى المواجهات بين باريس سان جرمان ومرسيليا الأحد.

في المقابل، استهل الإيطالي فابيو غروسو الذي حلّ بدلا من لوران بلان مغامرته مع ليون بخسارة في مباراته الاولى تحت اشرافه، ليبقى فريقه في المركز السادس عشر مع نقطتين فقط.

وفي مباراة ثانية، حقق نانت فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب ضيفه لوريان 5-3.

ورفع نانت الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم على كليرمون 1-0 في المرحلة الماضية بعد هزيمتين وتعادلين، رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس موقتا.

في المقابل، تجمد رصيد لوريان عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

وسجل خماسية نانت كل من ماتيس ألبين (42) والسويسري إراي كومير (46) والمصري مصطفى محمد (55)

الذي سجل هدفاً رائعاً وفلوران موليه (83) والنيجيري موزيس سيمون (90+9 من ركلة جزاء). فيما سجل للوريان كل من إلي كروبي جونيور (6) ورومان فيفر (75) وأيجون توسين من بنين (85).