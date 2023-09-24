أرمينيا تحض الأمم المتحدة على إرسال بعثة إلى ناغورني قرة باغ لمراقبة وضع حقوق الإنسان

حضت أرمينيا السبت الأمم المتحدة على إرسال بعثة لمراقبة وضع الأرمن في ناغورني قرة

باغ بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم الذي حكمه الانفصاليون على مدى عقود.

وخاطب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا "يجب على المجتمع الدولي بذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة في ناغورني قره باغ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض".