أرمينيا تحض الأمم المتحدة على إرسال بعثة إلى ناغورني قرة باغ لمراقبة وضع حقوق الإنسان

أرمينيا تحض الأمم المتحدة على إرسال بعثة إلى ناغورني قرة باغ لمراقبة وضع حقوق الإنسان
التاريخ
9/24/2023 6:01:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
حضت أرمينيا السبت الأمم المتحدة على إرسال بعثة لمراقبة وضع الأرمن في ناغورني قرة
باغ بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم الذي حكمه الانفصاليون على مدى عقود.
وخاطب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا "يجب على المجتمع الدولي بذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة في ناغورني قره باغ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض".
MENAFN24092023000110011019ID1107129174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.