باتشيكو يطلب الرحيل عن بيراميدز المصري بعد عرض مرسيليا الفرنسي



ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم السبت أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو طلب الرحيل عن بيراميدز بعد جولة واحدة من الدوري الممتاز لكرة القدم للانتقال لقيادة أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وكشفت صحيفة (أو جوجو) البرتغالية أن باتشيكو تلقى عرضا من مرسيليا لخلافة الإسباني مارسيلينو الذي رحل بعد خلاف مع روابط المشجعين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن باتشيكو قوله إنه أبلغ رئيس بيراميدز برغبته في الرحيل.

ويلعب بيراميدز، الذي تعادل 2-2 أمام الزمالك فريق باتشيكو السابق في افتتاح الدوري، أمام البنك الأهلي بعد غد الاثنين ثم يستضيف الجيش الرواندي بإياب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا لتعويض تعادله دون أهداف ذهابا.

والانتقال المحتمل لمرسيليا يشكل أكبر خطوة في مسيرة المدرب البالغ عمره 65 عاما والذي قاد مايوركا الإسباني سابقا وعمل في الصين والسعودية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بيراميدز أو مرسيليا صاحب المركز الرابع حاليا في الدوري الفرنسي بفارق أربع نقاط خلف بريست المتصدر قبل خوض قمة أمام البطل باريس سان جيرمان الأحد.

وفاز لاعب بورتو السابق بلقب وحيد بمسيرته التدريبية وهو الدوري البرتغالي مع بوافيستا في 2000-2001.

