مسنّ تونسي يوثق هجرة غير شرعية (فيديو)
التاريخ
9/24/2023 6:01:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
وثَّق مسنّ تونسي هجرة غير شرعية، مثيراً جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع فيديو متداول المسنّ ذا اللحية البيضاء وهو يستقل مركباً للهجرة غير الشرعية مليئاً بالأطفال والنساء والشباب، داعياً إلى الالتحاق به نحو أوروبا.
وتفاعل رواد التواصل مع المقطع، وتباينت تعليقاتهم بين حزين للمصير المجهول الذي ينتظر هؤلاء، وبين ساخر لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية التي تدفع إلى مثل هذه الرحلات غير الآمنة.
MENAFN24092023000110011019ID1107129168
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.