مسنّ تونسي يوثق هجرة غير شرعية (فيديو)

وثَّق مسنّ تونسي هجرة غير شرعية، مثيراً جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول المسنّ ذا اللحية البيضاء وهو يستقل مركباً للهجرة غير الشرعية مليئاً بالأطفال والنساء والشباب، داعياً إلى الالتحاق به نحو أوروبا.

وتفاعل رواد التواصل مع المقطع، وتباينت تعليقاتهم بين حزين للمصير المجهول الذي ينتظر هؤلاء، وبين ساخر لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية التي تدفع إلى مثل هذه الرحلات غير الآمنة.