أول عينة من كويكب تصل إلى الأرض غداً

تندفع كبسولة فضائية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في طريقها إلى الأرض، بينما تحمل على متنها عينة لمادة صخرية أخذت من سطح كويكب قبل ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تهبط الكبسولة بواسطة مظلة في صحراء ولاية يوتا الأمريكية، غداً، الساعة 1455 بتوقيت غرينتش، بعد نحو 13 دقيقة من اختراقها الغلاف الجوي، بسرعة تزيد على سرعة الصوت بنحو 35 مثلاً، لتتوَّج بذلك رحلة مدتها سبع سنوات.

وقال مسؤولون في «ناسا»، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن توقعات الطقس مواتية، مشيراً إلى أن المركبة الفضائية الآلية (أوسيريس-ريكس) تتجه إلى إطلاق الكبسولة لإعادة العينة المأخوذة من سطح الكويكب بينو إلى الأرض كما كان مخططاً دون الحاجة إلى إجراء مزيد من التعديلات على مسار الرحلة.

وقالت ساندرا فرويند، مديرة البرنامج في شركة لوكهيد مارتن، التي صممت المركبة الفضائية وبنتها، إن مديري المهمة يتوقعون هبوطاً مباشراً في نطاق الاختبار والتدريب في يوتا التابع للجيش الأمريكي، غربي سولت ليك سيتي.

وحال نجاحها، فإن مهمة أوسيريس-ريكس ستكون الثالثة التي تعيد عينة من كويكب، هي الأكبر على الإطلاق، إلى الأرض لتحليلها، بعد مهمتين مماثلتين لوكالة الفضاء اليابانية على مدى الأعوام الثلاثة عشر الماضية. والمهمة جهد مشترك بين «ناسا» وعلماء في جامعة أريزونا.

وجمعت مركبة أوسيريس-ريكس العينة من كويكب بينو الغني بالكربون والمكتشف في عام 1999 والمصنف على أنه «جسم قريب من الأرض»؛ لأنه يمر بالقرب نسبياً من كوكبنا كل ست سنوات.

ويقدر العلماء احتمالات اصطدامه بالأرض بواحد من 2700 فقط في أواخر القرن الثاني والعشرين.

ويبلغ قطر كويكب بينو 500 متر فقط، وهو صغير مقارنة بكويكب تشيكسولوب الكارثي الذي ضرب الأرض قبل نحو 66 مليون سنة، ما أدى إلى القضاء على الديناصورات.

وأُطلقت مركبة أوسيريس-ريكس في سبتمبر 2016، ووصلت إلى كويكب بينو في 2018، ثم أمضت عامين تقريباً في الدوران حول الكويكب قبل أن تقترب بما يكفي لمد ذراعها الآلية إلى سطحه في 20 أكتوبر 2020.

وانطلقت المركبة الفضائية في رحلة للعودة إلى الأرض مسافتها 1.2 مليار ميل في مايو 2021.

ويقدر وزن العينة التي جُمعت من كويكب بينو بنحو 250 غراماً، وهو ما يتجاوز بكثير كمية المواد المنقولة من كويكب ريوجو في 2020، وكويكب إيتوكاوا في 2010.

وبمجرد وصولها، ستنقل العينة جواً إلى غرفة نظيفة في نطاق الاختبار في يوتا للفحص الأولي، ثم ستنقل إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستون، لتقسم إلى عينات أصغر؛ ليستفيد بها نحو 200 عالم في 60 مختبراً حول العالم.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتجه الجزء الرئيس من المركبة الفضائية أوسيريس-ريكس لاستكشاف كويكب آخر قريب من الأرض.