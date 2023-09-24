مصر.. اصطدام فندق عائم بأحد الكباري ووزارة السياحة تعلق على الحادث

تعرض أحد الفنادق العائمة، لحادث تصادم أثناء مروره بالممر الملاحي النهري لمحافظة المنيا، 220 كم جنوب القاهرة، وهو في طريقه من مدينة القاهرة إلى مدينة الأقصر في صعيد مصر.

وفي هذا الصدد، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، أن هذا الفندق العائم كان خاليا تماما من أي نزلاء سواء من المصريين أو الأجانب، وأن هذا الحادث وقع دون وجود أية خسائر في الأرواح.

وأوضح عامر، أن هذا الفندق العائم كانت قد انتهت رخصة التشغيل السياحي الخاصة به منذ مايو الماضي، ولم يتم تجديدها حتى تاريخه، ولم يستقبل أي نزلاء من المصريين أو الأجانب حيث تواجد الفندق المذكور بالورشة في حلوان على مدار الأربعة أشهر الماضية لإجراء أعمال التطوير والتجديد والصيانة اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي.

وبعد الانتهاء من جميع أعمال التجديد والصيانة، حصلت إدارة الفندق العائم على تصريح مرور من القاهرة إلى الأقصر، من الإدارة العامة للحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري، للرسو بالأقصر ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، تمهيداً لبدء العمل من أول شهر

أكتوبر القادم.

وتعرض الفندق لهذا الحادث أثناء مروره أسفل أحد الكباري بمحافظة المنيا، وتصادمه به مما أدى إلى حدوث شق بجسم الفندق ودخول المياه من المستوى الأول له.

ومازالت التحقيقات مستمرة بالنيابة والجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الشركة المالكة للفندق العائم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.