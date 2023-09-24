Sunday, 24 September 2023 01:59 GMT

إصابة والدة منة فضالي بكسر

9/24/2023 6:01:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

كشفت الفنانة منة فضالي، اليوم،
عن إصابة والدتها بكسر، وأنها ستجري عملية جراحية في ذراعها.

ونشرت فضالي على حسابها الرسمي عبر منصة انستغرام صورة تظهر كدمات زرقاء في ذراع والدتها.

ودونت منة قائلة : "أمي حتعمل عملية في ذراعها، دلوقتي، كسر وحنركب مسامير و شريحه لطفك يا رب.

وانهالت الدعوات من محبي منة فضالي متمنين الشفاء العاجل لوالدتها.

وكانت والدة منة فضالي عانت من وعكة صحية في يونيو الماضي دخلت على إثرها العناية المركزة وخرجت بسلام.

و آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، ومي كساب.


MENAFN24092023000110011019ID1107129165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث