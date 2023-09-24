إصابة والدة منة فضالي بكسر

كشفت الفنانة منة فضالي، اليوم،

عن إصابة والدتها بكسر، وأنها ستجري عملية جراحية في ذراعها.

ونشرت فضالي على حسابها الرسمي عبر منصة انستغرام صورة تظهر كدمات زرقاء في ذراع والدتها.

ودونت منة قائلة : "أمي حتعمل عملية في ذراعها، دلوقتي، كسر وحنركب مسامير و شريحه لطفك يا رب.

وانهالت الدعوات من محبي منة فضالي متمنين الشفاء العاجل لوالدتها.

وكانت والدة منة فضالي عانت من وعكة صحية في يونيو الماضي دخلت على إثرها العناية المركزة وخرجت بسلام.



و آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، ومي كساب.



