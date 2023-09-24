إصابة والدة منة فضالي بكسر

إصابة والدة منة فضالي بكسر
التاريخ
9/24/2023 6:01:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
كشفت الفنانة منة فضالي، اليوم،
عن إصابة والدتها بكسر، وأنها ستجري عملية جراحية في ذراعها.
ونشرت فضالي على حسابها الرسمي عبر منصة انستغرام صورة تظهر كدمات زرقاء في ذراع والدتها.
ودونت منة قائلة : "أمي حتعمل عملية في ذراعها، دلوقتي، كسر وحنركب مسامير و شريحه لطفك يا رب.
وانهالت الدعوات من محبي منة فضالي متمنين الشفاء العاجل لوالدتها.
وكانت والدة منة فضالي عانت من وعكة صحية في يونيو الماضي دخلت على إثرها العناية المركزة وخرجت بسلام.
و آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، ومي كساب.
MENAFN24092023000110011019ID1107129165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.