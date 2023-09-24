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الشارقة يعمّق جراح النصر ويلحق به الخسارة الثالثة على التوالي في «المحترفين»

9/24/2023 6:01:39 AM
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عمّق الشارقة جراح النصر، وألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، بعدما فاز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم بدبي، وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط، في المقابل يستمر العميد في احتلال المركز الأخير بلا نقاط.

سيطر الحذر على مجريات المباراة في بدايتها، ورفض الفريقان المجازفة في الهجوم، مع التركيز على غلق المساحات، لتجنب قبول هدف مبكر، وانحصر اللعب وسط الملعب، قبل أن يبدأ الشارقة في النزول بثقله إلى مناطق النصر، معتمداً على سرعة أجنحته، وأوجد أول فرصة خطرة بواسطة التونسي فراس بالعربي، تصدى لها بنجاح حارس المرمى أحمد شمبيه، في الدقيقة 26، واستمرت محاولات الشارقة، إلى أن اختطف عبد الله غانم هدف التقدم من رأسية متقنة في الدقيقة 35، وكان المالي موسى ماريغا قريباً من إضافة هدف ثانٍ، إلا أن رأسيته مرت فوق المرمى بقليل، ورد النصر بواسطة الإيطالي مانولو غابياديني، لكن حارس المرمى عادل الحوسني تألق في وجهه مرتين، في الدقيقتين 38 و42.

في الشوط الثاني، واصل الشارقة اللعب بالأسلوب التكتيكي نفسه، ونوّع هجماته بواسطة بالعربي وماريغا والبوسني مراليم بيانيتش، ثم البديلين عثمان كمارا وسيباستيان تيغالي، قبل أن يتراجع بثقله إلى الدفاع، في آخر ربع ساعة، في المقابل، كثف النصر محاولاته الهجومية، بحثاً عن التعادل، وحصل على أكثر من فرصة من كرات ثابتة، لكنه لم يحسن استثمارها، ليتجرع مرارة الخسارة الثالثة على التوالي في دوري المحترفين.

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