الجزيرة يقسو على اتحاد كلباء ويمزق شباكه بأربعة أهداف

حقق الجزيرة فوزاً كبيراً وثميناً خارج قواعده على مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، خلال مواجهة تميزت بالقوة والإثارة من الفريقين، نجح خلالها «فخر أبوظبي» في معانقة الفوز بعد خسارته الجولة الماضية أمام الوحدة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويبقى اتحاد كلباء برصيد نقطة واحدة.

بدأت المباراة قوية من الطرفين، مع أفضلية الجزيرة في السيطرة على الكرة ما أجبر كلباء على التراجع إلى المنطقة الدفاعية، لكنه نجح سريعاً في العودة إلى اللقاء مع نشاطه المكثف في الجانب الهجومي ليهدد مرمى الجزيرة بثلاث فرص خطرة، تألق علي خصيف في التصدي لها والتعامل معها بشكل جيد، بينما لاحت فرصة واحدة خطرة للجزيرة مرت جوار المرمى، ليعوضها بهدف التقدم في الدقيقة الأولى من الزمن المهدر بواسطة المدافع عبدالله إدريس والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، تبادل الفريقان الهجمات وحاول «النمور» إدراك التعادل ونجح في الضغط على مرمى الجزيرة دون أن يتمكن من صناعة فرص تهدد مرمى ضيفه رغم نجاحه في التمرير والتحول السريع من الدفاع للهجوم، وبعد تقدم دقائق اللعب أضاف الجزيرة الهدف الثاني بواسطة نيسكينز كيبانو في الدقيقة 60 من صناعة جيدة للهداف علي مبخوت، وأتبعه عبدالله رمضان بالهدف الثالث سريعاً في الدقيقة 63.

وبعد الهدف أجرى الجهاز الفني للجزيرة تعديلات عدة في صفوفه ساهمت في مواصلة التفوق دون أن تتوقف المحاولات من جانب كلباء الذي زار المنطقة الخطرة للجزيرة مرات عدة لكنه اصطدم بتماسك دفاعه، وفيما كانت المباراة تمضي نحو دقائقها الأخيرة أضاف خليفة الحمادي الهدف الرابع للجزيرة بلعبة هوائية رائعة عند الدقيقة 85، ليتواصل اللعب مع أفضلية الجزيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء.