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العين يعتلي الصدارة بسداسية في شباك عجمان

9/24/2023 6:01:39 AM
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اعتلى العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى (9 نقاط)، بعد فوزه الكبير على ضيفه عجمان، 6-0 مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثالثة من المسابقة، وبخسارته تراجع عجمان إلى المركز الثاني عشر بنقطة واحدة فقط.

وأنهى الفريق البنفسجي الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف نظيفة، أحرزها كل من عبد الرحمن أحمد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 14، والمغربي سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 19، و43، ويحيى يحيى نادر في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني تابع العين سيطرته على مجريات اللعب، وبحلول الدقيقة 68 أصبحت النتيجة 5-0 لمصلحته، بعدما سجل البديل جوناتاس هدفاً رائعاً بمجهود فردي رائع مستفيداً من سرعته الكبيرة.

وظهر الهداف التوغولى لابا كودجو، أخيراً ليسجل الهدف السادس في الدقيقة 86، فيما بدا عجمان أفضل حالاً مما كان عليه في الشوط الأول، وتعددت محاولاته للوصول إلى شباك خالد عيسى، وضاعت له أكثر من فرصة بواسطة برستيج موبنجو، والشيخاوي، ووليد أزارو.

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