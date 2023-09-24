بطولة إنجلترا: مانشستر سيتي المنقوص يواصل بالعلامة الكاملة

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب المنقوص تصدره بالعلامة الكاملة بفوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست 2-0، السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة للدوري الانجليزي لكرة القدم.

وجاء فوز سيتي السادس هذا الموسم من ست مباريات رغم طرد الاسباني رودري هيرنانديس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 46 بسبب دفعه لاعب الضيوف مورغان غيبس-وايت اثر اشكال بينهما.

وسجّل سيتي هدفيه في الشوط الاول قبل حادثة الطرد عن طريق فيل فودن (7) والعملاق النروجي إرلينغ هالاند (14)، رافعا رصيده في ترتيب الهدافين إلى 8 أهداف.

ورفع سيتي صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي والذي استهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بفوز مريح على النجم الاحمر الصربي 3-1، رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وأجرى المدرب الاسباني بيب غوارديولا بعض التغييرات على التشكيلة التي خاضت مباراة دوري الابطال، فدفع بالسويسري مانويل أكانجي والكرواتي يوشكو غفارديول بدلا من الهولندي ناثان أكي والاسباني سيرجيو غوميس في الدفاع، فيما حلّ البلجيكي جيريمي دوكو مكان البرتغالي برناردو سيلفا الذي تعرّض لكدمة في قدمه في المباراة الاخيرة.

واستعاد غوارديولا خدمات جناحه جاك غريليش الذي تواجد على دكة البدلاء قبل ان يدفع به في الدقيقة 87.

ولم ينتظر اصحاب الارض طويلا لاستعراض عضلاتهم، فتمكن فودن من افتتاح التسجيل بعد تمريرة طويلة رائعة من رودري التي استقبلها كايل ووكر ومررها بلمسة سريعة الى الخلف عند الانكليزي الذي سدّدها مباشرة في شباك الحارس الاميركي مات تورنر (7).

وضاعف سيتي تقدمه بعد 7 دقائق، بفضل هالاند اثر تمريرة ساقطة من فودن، ليسجّل النروجي هدفه التاسع هذا الموسم في مختلف المسابقات (14).

وطُرد رودري بعدما فقد اعصابه ودخل في مشادة بالايدي مع غيبس-وايت (46).

وحصد لوتون الصاعد حديثًا نقطته الاولى في تاريخ الدوري، لكنه اهدر فرصة كبيرة لخطف الفوز بعد تعادله مع مضيفه ولفرهامبتون 1-1.

واكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جان-ريكنر بيليغراد في الدقيقة 39.

ومنح البرتغالي بيدرو نيتو فريقه ولفرهامبتون التقدم في بداية الشوط الثاني (50)، قبل ان يعادل كارتون موريس النتيجة للوتون من ركلة جزاء (65).

وتعادل كريستال بالاس وفولهام سلبًا على ملعب "سيلهورست بارك".

ويبحث مانشستر يونايتد عن تفادي خسارته الرابعة تواليًا عندما يحلّ ضيفًا على بيرنلي في وقت لاحق.



