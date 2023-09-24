بطولة ألمانيا: هاري كين القياسي يقود بايرن لسحق بوخوم وللتربع على الصدارة

قاد الوافد الجديد المهاجم الانكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز ساحق على بوخوم 7-0، سجل منها ثلاثية، وللتربع على صدارة الدوري الالماني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة السبت.

ودوّن كاين اسمه في سجلات الارقام القياسية للنادي البافاري بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 5 مراحل منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من توتنهام، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر (1965) وميروسلاف كلوزه (2007) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2012)، علما أن هذا الثلاثي كان سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الاولى لميونيخ في الدوري.

وسجل كاين ثلاثيته في الدقائق 12 و54 من ركلة جزاء و88، وأضاف تمريرتين حاسمتين إلى لوروا سانيه (38) والفرنسي ماتيس تيل (81)، فيما كان الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ افتتح التسجيل (4) والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الثالث (29).

وعاد بايرن حامل اللقب في المواسم الـ 11 الاخيرة إلى سكة الانتصارات بعدما كان سقط في فخ التعادل أمام المتصدر السابق باير ليفركوزن 2-2 في المرحلة الماضية، علماً أن الاخير يستضيف هايدنهايم الاحد في ختام منافسات هذه المرحلة في سعيه للحاق بالنادي البافاري.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق نقطة عن شتوتغارت الذي اسقط دارمشتات 3-1 الجمعة، ولايبزيغ الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وهوفنهايم الذي ألحق هزيمة بمضيفه أونيون برلين 2-0.

على ملعب "أليانز أرينا"، تابع بايرن عروضه القوية بعدما كان حقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد 4-3 في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فدك شباك منافسه المحلي بأربعة أهداف في الشوط الاول.

وحسم بايرن النتيجة لصالحه قبل ربع الساعة الاول بتسجيله هدفين خاطفين عبر المهاجمين تشوبو-موتينغ (4) وكاين (12).

وضاعف بايرن النتيجة بفضل المدافع دي ليخت (29) الذي غادر مع بداية الشوط الثاني ليحلّ الفرنسي دايو أوباميكانو بدلا منه، وسانيه بعد تمريرة من كاين (38).

وسجل هداف المنتخب الانجليزي هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الأوكراني إيفان أورديتس (54).

وكاد الفرنسي كينغسلي كومان يضيف اسمه إلى لائحة المسجلين، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم (58)، لينجح البديل مواطنه تيل في تسجيل السادس بعد تمريرة من كاين (81)، ليعود الاخير ويختتم المهرجان التهديفي بالثالث الشخصي له "هاتريك" والسابع لفريقه بقدمه اليسرى أكده حكم الفيديو المساعد (88).

وحقق لايبزيغ انتصاره الرابع توالياً في الدوري، بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، سجله تيمو فيرنر (75)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

وهو الفوز الخامس توالياً للايبزيغ في مختلف المسابقات بعدما كان فاز على يونغ بويز بيرن السويسري 3-1 الثلاثاء في الجولة الاولى من دجور المجموعات للمسابقة القارية الأم.

وفاز بوروسيا دورتموند على فولفسبورغ 1-صفر، سجله ماركو رويس (68).

ورفع دورتموند الذي خسر لقب الدوري في الموسم الماضي في الرمق الأخير أمام بايرن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

وحقق أوغسبورغ انتصاره الاول هذا الموسم بعد سلسلة من 5 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في مختلف المسابقات بفوزه على ضيفه صاحب القاع ماينتس 2-1.

سجل للفريق الفائز البوسني إرمدين ديميروفيتش (15 و45)، وللخاسر الفرنسي لودوفيك أجورك مستفيداً من النقص العددي في صفوف أوغسبورغ بعد طرد البلجيكي آرني أنجيلس في الدقيقة 62.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما مني ماينتس بخسارته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند نقطة يتيمة في قاع الترتيب.

ويلعب لاحقاً فيردر بريمن أمام كولن.



