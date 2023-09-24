الإمارات يحقق الفوز الأول ويعود بكامل الزاد من خورفكان

حقق فريق الإمارات فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، وتمكّن الصقور من التحليق والعودة بكامل الزاد من ملعب خورفكان الفوز عليه بنتيجة 2 / 0.

وبكّر الإسباني باكو الكاسر بأول اهداف الإمارات في الدقيقة 63، وأضاف البديل الناجح فهد بدر ثاني أهداف الصقور في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليرفع الإمارات رصيده إلى 4 نقاط، ويظل خورفكان برصيد 3 نقاط.

ولم يرتقِ الشوط الأول للمستوى المنتظر من قبل جمهور كل فريق، وكان واضحاً الحذر الشديد للاعبي الفريقين، والخوف من اهتزاز الشباك، على الرغم من نسبة الاستحواذ الأكبر لخورفكان على الكرة، في وقت اعتمد فيه رفاق اللاعب الإسباني أندرياس أنيستا على المرتدات التي لم تخلُ من خطورة.

ويأتي التهديد الأول للخور عبر التسديدة القوية للاعب خورفكان خليل خميس تعامل معها حارس الامارات سهيل عبد الله بذكاء، وجاء الرد سريعاً للصقور عبر الوافد الجديد الإسباني باكو الكاسر الذي خطف إحدى الكرات من أمام مدافع خورفكان مسعود حسن، ليقوم بإرسالها بتسديدها أعلى حارس خورفكان أحمد ديدا، لكن الكرة مرت مع محاذاة القائم في الدقيقة 7، ولم تشهد دقائق الشوط الأول أي جديد على مستوى النتيجة التي ظلت سلبية مع نهاية شوط اللاعبين.

وخلال الشوط الثاني، وضع الإسباني باكو الكاسر بصمته الأولى مع الصقور، بعد تدوينه على أول أهداف اللقاء، مستفيداً من تمريرة البديل الناجح فهد بدر وسط دفاع خورفكان، لتصل الكرة للكاسر الذي حوَّلها في زاوية صعبة على حارس خورفكان هدف أول في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، مرَّر المحترف الليبي السنوسي الهادي كرة على طبق من ذهب للاعب فهد بدر الذي انطلق من منتصف ملعب خورفكان، ليتقدم بتوغّل داخل منطقة الجزاء، ليخرج حارس خورفكان أحمد ديدا لاعتراضه، لكنه سدد الكرة بطريقة ذكية في الزاوية اليمنى هدفاً ثانياً انتهت عليه المباراة بفوز الصقور على خورفكان بثنائية نظيفة.