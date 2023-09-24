داخل الطين كنز

كل إنسان لديه مكامن قوة تميزه عن الآخرين، ولكن أحياناً المشكلة تكمن في عدم فهمنا ومعرفتنا وربما جهلنا بقدراتنا الذاتية وإمكاناتنا الهائلة، هذه الإمكانات التي سوف تقودنا إلى التميز والنجاح والإبداع، إذاً لماذا لا نحاول التعرف إلى شخصيتنا والجوانب المشرقة والجميلة والمتميزة في قدراتنا ذلك أننا نمتلك قدرات غير محدودة، وكل شخص إذا استخدمها في الطريق الصحيح حتماً سوف يحقق أهدافه ويعيش حياته مرتاح البال، ذلك أن السعادة لن تأتي من دون التركيز والرغبة في تحقيق الأهداف.

وفي بعض الأحيان قد يعتريك الكثير من الصعاب، ولكن قوتك الداخلية وإيمانك بقدراتك سوف يسهمان في مواجهة التحديات، قال تعالى: «وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ».

كثير منا لا يعرفون قدراتهم ولا يسعون نحو اكتشافها، فيضيع أحدهم حياته ووقته وقدرته اللامحدودة، سأسرد لكم قصة يمكن أن توضح ذلك، منذ أكثر من ألفي عام، قرر بعض الصينيين أن ينحتوا تمثالاً من الذهب وزنه أكثر من خمسة أطنان وكان الهدف من بنائه أن يكون هذا التمثال من ضمن أهم الآثار الصينية التي سوف يذكرها التاريخ؛ وبالفعل صمموا ذلك التمثال ولكن بعد فترة هجم عليهم جيش يدعى «برمود»، وكان هؤلاء معروفين إذا دخلوا قرية أو بلداً فإنهم يهدمون ويخربون كل شيء، فما كان من كهنة الصين خوفاً على التمثال إلا أن قاموا بتغطيته بالطين، فحينما هجم جيش برمود على المكان حطموا كل شيء ولكن التمثال الضخم لم يكن ذا أهمية وقيمة بالنسبة لهم، فتركوه وشأنه.

فمرت الأيام والتمثال في مكانه، ومنذ نحو مائة وخمسين سنة قررت السلطات الصينية نقل التمثال إلى بكين (عاصمة الصين) من دون علمها بما بداخله، ولكنه أصيب عند حمله بشرخ وهنا انتاب أحد الكهنة الفضول فأحضر مصباحاً وركز أشعته على ذلك الشرخ وانعكس ضوء المصباح فمن المعلوم أن الطين لا يستطيع أن يعطي انعكاساً ضوئياً وطلب المساعدة من باقي الكهنة الذين أخذوا جميعاً تكسير الطين وبعد ساعات وجدوا أمامهم تمثالاً من الذهب الخالص، كانت قيمته غير محدودة ولم يروا في مثل روعته ولا جماله في عصره، لقد أصبح هذا التمثال مزاراً للسياح والزائرين وهو مكتوب عليه حكمة صينية «بداخل الطين كنز».



في كل منا كنز بداخله، ربما نحن بحاجة لإزالة ذلك الطين المترسب من حولنا حتى نستطيع اكتشافه واكتشاف حقيقتنا، أتوقع حان الوقت للابتعاد عن اللوم ووضع الأعذار والتذمر والابتعاد عن التسويف، دعونا نعاهد أنفسنا بأننا سوف نحاول اكتشاف قدراتنا، والتعرف إلى ذواتنا وقدراتنا الحقيقية.