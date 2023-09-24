غوغل تضيف المزيد من الوظائف إلى منصة الذكاء الاصطناعي «بارد»

بدلا من وجود الكثير من علامات التبويب لخدمات غوغل، تسعى الشركة الأمريكية لدمجها في علامة تبويب واحدة

تستخدم الذكاء الاصطناعي

في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني وخطط العطلات، وغيرها من الوثائق الشخصية الخاصة بالمستخدم.

وترغب غوغل

في دمج كل علامات التبويب

في علامة واحدة على واجهة مستخدم منصة الذكاء الاصطناعي بارد، والتي تنافس بسرعة المنصة الأشهر

شات جي.بي.تي.

وقال جاك كراوزيك مدير شركة غوغل،

إن بارد يمكن أن تكون مفيدة

عند وضع خطط العطلات، أو ملء النماذج التي يتم إرسالها

للمستخدم عبر

البريد الإلكتروني وغيرها من الملفات المحفوظة على خدمات غوغل مثل جي ميل وخدمات الحوسبة السحابية لغوغل.

وأضاف أن بارد تستطيع إنجاز أعمال تحتاج إلى 20 دقيقة

في 20 ثانية فقط

من خلال المساعدة في ملء مختلف النماذج التي يتلقاها المستخدم عبر البريد الإلكتروني، والبحث عن المعلومات الأساسية وتلخيصها، وهو عمل مفيد بشكل خاص بالنسبة للآباء في بداية العام الدراسي.

ومن أمثلة الأعمال الأخرى التي يمكن أن تقوم بها منصة بارد الإجابة على سؤال يقول مثلا "ابحث عن سيرتي الذاتية التي تحمل عنوان 2023 على خدمة الحوسبة السحابية درايف وتلخيصها في فقرة شخصية قصيرة".

كما يمكن أن تكون هذه الوظيفة أكثر فائدة عند تخطيط العطلات "حيث يمكنك

مطالبة بارد

بتحديد المواعيد المناسبة لكل شخص من خلال رسائل البريد الإلكتروني، والبحث في مواعيد رحلات الطيران

ومعلومات الفنادق، ثم مراجعة خدمة غوغل مابس لمعرفة الطرق إلى المطار وأيضا مشاهدة فيديوهات عبر موقع يوتيوب لمعرفة الأشياء التي يمكن القيام بها أثناء الرحلة".

وستكون منصة بارد أكثر فائدة

عندما تستطيع غوغل الوصول إلى كل البيانات الشخصية للمستخدم، ولكنها لن تكون مفيدة إذا كانت بعض المعلومات المفيدة ومطلوب الوصول إليها موجودة على تطبيقات أخرى مثل واتسآب وآي ماسيدج

أو حساب بريد إلكتروني آخر غير جي ميل.

ورغم أن الوظيفة الجديدة لمنصة بارد التي تم إعلانها في الأسبوع الماضي متاحة على مستوى العالم، فإنها تدعم حاليا اللغة الإنجليزية فقط، وسيتم إضافة اللغات الأخرى فيما بعد.

في الوقت نفسه فإن البعض يرى أن السماح لمنصة الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم أمر مخيف، لذلك تقول غوغل إنه يمكن إلغاء وصول بارد إلى المعلومات الشخصية في أي وقت يختاره المستخدم.

في الوقت نفسه يقول كراوزيك إنه لن يتم استخدام محتوى المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم في تدريب أو تحسين

نموذج لغة منصة بارد، كما أنه لن يتم السماح لأي شخص برؤية هذه المعلومات حتى عندما تعالج منصة بارد للمعلومات الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو خدمتي دوكس ودرايف. كما لن يتم استخدامها لإرسال أي إعلانات للمستخدم بأي طريقة.

كما ترغب غوغل في أن تتيح للمستخدم أن يدمج بين صوته الحقيقي والصور التي يتم تحميلها عبر الإنترنت في المستقبل. على سبيل المثال يمكن للمستخدم تحميل صورة زجاجة مكتوب عليها المشروب الموجود في داخلها، ليقترح بارك بالتفصيل الوجبة الغذائية الرئيسية التي تناسب هذا المشروب بأفضل صورة. كما يمكن تبادل أرشيف محادثات بارد مع أشخاص آخرين.



